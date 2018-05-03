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Районные школьники приняли участие в слете школьных активов
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Районные школьники приняли участие в слете школьных активов 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 3 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Члены Ученического совета и преподаватели школы №878 стали участниками выездной сессии «Призвание 2025». Прошла она в образовательном центре «Патриот» с 29 апреля по 2 мая.
Выездная сессия подразумевала под собой слет активов, которые входят в Российское движение школьников Москвы. И на этот раз дети и взрослые знакомились с профессиями, которые будут востребованы и доступны уже в ближайшем будущем.
— Программа для учеников и педагогов была разной, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор Ученического совета Дарья Барсукова. — Ребята познакомились с основными компетенциями 2025 года. Это 3D-моделирование, мультипликация, алгоритмика, сторителлинг, методика ТРИЗ, спичрайтинги и многие другие.
Педагоги прошли образовательные блоки, где моделировали сценарии мероприятий с помощью карточек «Креативный вызов».
Во время вечерних мероприятий ребята и педагоги выступали с разными творческими номерами и пели песни под гитару у костра.
— Мы замечательно отдохнули и отлично поработали, надеемся продолжать развиваться в этом направлении, — добавила Барсукова.
Фото предоставила заместитель директора школы №878 Вера Петрина
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