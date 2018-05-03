Районные школьники приняли участие в слете школьных активов

Члены Ученического совета и преподаватели школы №878 стали участниками выездной сессии «Призвание 2025». Прошла она в образовательном центре «Патриот» с 29 апреля по 2 мая.

Выездная сессия подразумевала под собой слет активов, которые входят в Российское движение школьников Москвы . И на этот раз дети и взрослые знакомились с профессиями, которые будут востребованы и доступны уже в ближайшем будущем.

— Программа для учеников и педагогов была разной, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» куратор Ученического совета Дарья Барсукова. — Ребята познакомились с основными компетенциями 2025 года. Это 3D-моделирование, мультипликация, алгоритмика, сторителлинг, методика ТРИЗ, спичрайтинги и многие другие.

Педагоги прошли образовательные блоки, где моделировали сценарии мероприятий с помощью карточек «Креативный вызов».

Во время вечерних мероприятий ребята и педагоги выступали с разными творческими номерами и пели песни под гитару у костра.

— Мы замечательно отдохнули и отлично поработали, надеемся продолжать развиваться в этом направлении, — добавила Барсукова.

Фото предоставила заместитель директора школы №878 Вера Петрина