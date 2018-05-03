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Энергетики присматривают будущих специалистов среди школьников Сургута
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Энергетики присматривают будущих специалистов среди школьников Сургута 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Сургутские старшеклассники из гимназии «Лаборатория Салахова» и школы №18, получат льготы при поступлении в энергетические вузы страны.
Преференции сургутяне получили в результате победы на региональном этапе всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей». Однако, старшеклассникам предстоит проявить себя в финале.
Как сообщает ugra-news, впервые подобные соревнования среди школьников организовало крупнейшее электросетевое предприятие в мире «Россети». Отбор участников в регионе провела компания «Тюменьэнерго».
Представители энергетической отрасли всерьез озадачены подбором кадров среди молодежи.
«В Тюменьэнерго существует несколько программ для формирования кадрового резерва помимо олимпиады: мы активно привлекаем к сотрудничеству студентов — на практику и в студотряды, работаем со школами, причем не только с профильными классами. Уверен, что многие из участников этой олимпиады выберут свой профессиональный путь именно в энергетике», –надеется заместитель гендиректора АО «Тюменьэнерго» — директор филиала «Тюменские распределительные сети» Антон Фирсов.
Первые Региональные этапы прошли почти в 80 городах и поселениях России. Школьники соревновались в своих познаниях в математики, информатики и физики.
А теперь школьникам предстоит раскрыть свой потенциал, разрешая проблемы, которые вполне могут возникнуть на производстве. Имена победителей станут известны в середине мая. Отметим, что все они войдут в кадровый резерв компании «Россети».
Кроме того, предприятие организует летний молодежный лагерь на берегу Черного моря. Там школьники смогут не только отдохнуть, но и заняться разработкой проектов в сфере энергетики. Выпускники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в университеты на специальности, связанные с энергетикой. Договоренность составлена с ведущими вузами страны Москвы и Екатеринбурга, а также с несколькими университетами в округе.
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