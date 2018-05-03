Энергетики присматривают будущих специалистов среди школьников Сургута

Сургутские старшеклассники из гимназии «Лаборатория Салахова» и школы №18, получат льготы при поступлении в энергетические вузы страны.

Преференции сургутяне получили в результате победы на региональном этапе всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей». Однако, старшеклассникам предстоит проявить себя в финале.

Как сообщает ugra-news, впервые подобные соревнования среди школьников организовало крупнейшее электросетевое предприятие в мире «Россети» . Отбор участников в регионе провела компания «Тюменьэнерго»

Представители энергетической отрасли всерьез озадачены подбором кадров среди молодежи.

«В Тюменьэнерго существует несколько программ для формирования кадрового резерва помимо олимпиады: мы активно привлекаем к сотрудничеству студентов — на практику и в студотряды, работаем со школами, причем не только с профильными классами. Уверен, что многие из участников этой олимпиады выберут свой профессиональный путь именно в энергетике», –надеется заместитель гендиректора АО «Тюменьэнерго» — директор филиала «Тюменские распределительные сети» Антон Фирсов.

Первые Региональные этапы прошли почти в 80 городах и поселениях России . Школьники соревновались в своих познаниях в математики, информатики и физики.

А теперь школьникам предстоит раскрыть свой потенциал, разрешая проблемы, которые вполне могут возникнуть на производстве. Имена победителей станут известны в середине мая. Отметим, что все они войдут в кадровый резерв компании «Россети».