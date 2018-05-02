УрГЭУ проведет Всероссийскую олимпиаду иностранных студентов вузов РФ

ТАСС , 2 мая. Всероссийская спортивная олимпиада среди иностранных студентов вузов РФ пройдет в Екатеринбурге 3-4 мая. Как сообщают в исполнительном комитете Ассоциации иностранных студентов (АИС) России, право на ее проведение получил Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Олимпиада пройдет 3 и 4 мая на двух площадках — в УрГЭУ и в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта (ДИВС). Для участия заявлено около 400 иностранных студентов из 65 стран мира. Кроме студентов-иностранцев из 50 вузов различных регионов России, в олимпиаде будут задействованы студенты университетов Екатеринбурга. К соревнованиям Олимпиады допущены сборные вузов из числа иностранных студентов, магистрантов, аспирантов очной формы обучения, зачисленные в образовательную организацию не позднее 1 сентября 2017 года, чей возраст не превышает 35 лет.

Как отмечают в АИС, в программу включены парковый волейбол, мини-футбол, настольный теннис, скалолазание, стритбол, шахматы, шашки, а также стрельба из пневматической винтовки. На открытие олимпиады ожидается приезд известных российских спортсменов, уточняют в УрГЭУ.

В университете также сообщили, что на церемонии закрытия игр состоится жеребьевка по определению места проведения VI Всероссийских спортивных игр 2019 года. В 2017 году Олимпиаду принимал город Иваново

УрГЭУ — базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает более 500 преподавателей, среди них 55 докторов наук и более 100 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ

На площадке УрГЭУ, в частности, пройдут соревнования по скалолазанию. Вуз имеет многолетние традиции и успехи в этом виде спорта, признанные в спортивном мире. Так, впервые Кубок Европы среди взрослых по скалолазанию IFSC EUROPEAN CUP прошел в Екатеринбурге в 2013 году на скалодроме Уральского государственного экономического университета. Прежде этапы Кубка Европы проводились только среди детей и молодежи. Сейчас здесь проводятся турниры российского и международного масштаба.