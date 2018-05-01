Траты на социалку: СССР vs РФ

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика» По содержанию медицины, образования и науки РФ до сих пор не в состоянии догнать Советский Союз. Сколько финансовых средств было вложено советским государством с 1922 по 1985 годы для достижения высокого уровня грамотности населения, новых прорывов в науке, а также поддержания здоровья граждан? И как это соотносится с аналогичными статьями бюджета Российской Федерации с 1997 года (принятие конституции РФ) до прошлого 2017 года? Анализирует Кирилл Аравин.

Исходя из этих данных, полученных в ходе изучения статей бюджета СССР, расходы на образование в Советском Союзе не опускались ниже 7,5% от общих расходов, что позволяет сделать следующий вывод — просвещению в те времена уделялось большое внимание, даже несмотря на сложные ситуации (в частности, Великая Отечественная война), которые возникали в стране. Что касается максимального процента трат на образование, он был достигнут в период с 1946 по 1950, и составил 13,9%. Вероятнее всего, это было связано с острой нехваткой грамотного населения в послевоенные годы, когда граждане занимались в вечерних школах, в связи с тем, что упустили возможность получить необходимый уровень знаний, так как принимали участие в военных действиях.

Также стоит отметить тот факт, что именно с 1946 по 1955 годы закладывалась основа той самой знаменитой системы советского образования, которая впоследствии считалась одной из лучших в мире. Благодаря этой системе Советскому Союзу удалось воспитать и обучить знаменитых учёных, первооткрывателей космического пространства. И несмотря на то, что СССР распался, отголоски советской школьной системы можно и сейчас найти, например, в Финляндии , образование в которой на данный момент считается одним из лучших в мире. Хотя расходы на научные и научно-исследовательские учреждения и не превышали расходов на просвещение и здравоохранение, на их развитие также выделялись немалые средства из госбюджета. Своего пика (в процентном соотношении) расходу на науку в СССР достигли с 1966 по 1970 и составили 4,3%. Скорее всего, это было связано с развитием космической программы. Меньше всего средств на данную статью бюджета (0,4%) выделялось опять же во времена Великой Отечественной войны, так как на тот момент расходы на ВПК имели куда большее значение. Что же касается одного из самых важных аспектов социальной сферы — здравоохранения, по проценту финансирования в течение обозреваемого нами периода оно занимает почётное второе место между просвещением и наукой и своего пика достигает, как и расходы на научные учреждения, с 1966 по 1970 и составляет 6,3%. Наименьший процент средств, выделяемых на поддержание здоровья граждан, составил 2,4% и имел место быть с 1928/29 по 1932, что выбивается из общей тенденции сокращения расходов на социальную сферу в период Великой Отечественной, но легко объясняется тем, что во время войны помимо необходимости в финансировании ВПК существовала также нехватка медицинских учреждений, так как количество раненых было огромно.

Средний уровень расходов госбюджета СССР на образование составил 11,7%, на науку — 2,1%, на здравоохранение — 4,9%. Также, начиная с 1971 года сохраняется тенденция к сокращению расходов на все три статьи бюджета, что можно связать с постепенным изживанием советской экономической системы, и, как результат, началом перестройки в 1985 году. Теперь перейдём к анализу данных о финансировании науки, образования и здравоохранения в Российской Федерации. Самый низкий показатель финансирования образования был период с 1997 по 1998, по сравнению с другими годами. Дело в том, что в тот момент возник экономический кризис, один из самых тяжелых в истории России. Как следствие, произошло резкое сокращение финансирования образовательной сферы и расходы на образование составили всего 3,49% от общего количества расходов, что негативно сказалось на уровне образования в целом.

Стоит отметить, что пик выделения денежных средств (4,66% от общего объема расходов) в данное направление приходится на промежуток с 2007 по 2011. Это связано с тем, что бюджет 2007 года можно условно назвать ∎бюджетом стратегических проектов∎, что непосредственно оказало влияние на увеличение размера выделяемых средств на образование, так как было принято решение считать его одним из приоритетных. Начиная с 1997-98 годов наблюдается постепенное увеличение финансирования образования, которое продлится до 2007-2011 года, а затем сократится. Наука. Удивительно, но апогеем финансирования науки стал промежуток, рассматриваемый ранее — 1997-1998 годы. В тот период размер выделения бюджетных средств на ∎двигатель прогресса∎ составлял 2,88%. В 2001 году сокращалось поступление доходов, что вызвало игнорирование государственных интересов в активизации инновационного процессов.

Однако, в дальнейшем поступления в научную отрасль увеличились, т.к. было необходимо двигаться вперед и развиваться, прежде всего активизируя сферу НИОКР. Что касается общей тенденции в начале существования Российской Федерации, финансирование науки снижалось вплоть до 2001 года, но затем до 2016 года существовала положительная динамика. Медицина. В 2001 первом году наряду с наукой также пострадала и медицина. Доля расходов на здравоохранение составила 1,8%, что является самым низким показателем за последние 20 лет, включая образование и научную сферу. Временной период с 2007 по 2011 стал благоприятным для российской медицины, ведь финансирование увеличилось до уровня 3,84%. Говоря об общей тенденции, стоит отметить, что выделение финансовых средств на здравоохранение колебалось в течении всего периода существования РФ. Но в итоге в последний год наблюдается отрицательная динамика.

Таким образом, по аналогии с СССР проведем анализ среднего уровня расходов в РФ. Расходы на образование в среднем достигали 4,1%, на науку — 2,3%, на здравоохранение — 2,7%. Сравнив результаты проведённых анализов, мы видим, что расходы на науку, образование и здравоохранение в современной России и СССР разительно отличаются. Пик финансирования образования в РФ, достигнутый в период с 2007 по 2011 и составивший 4,66%, не смог обойти даже наименьший процент расходов на данную статью бюджета в СССР — 7,5%, при том, что в Советском Союзе эта цифра была обусловлена повышенными тратами государства на оборону страны в период Великой Отечественной войны. Рассматривая траты на здравоохранение, можно сделать вывод, что максимальный уровень финансирования данной сферы в современной России (3,84%) всего лишь на 0,04% выше, чем в СССР в период с 1941 по 1945, но всё же этот уровень выше аналогичных затрат Советского Союза с 1928/29 по 1932.