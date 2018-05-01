Траты на социалку: СССР vs РФ 

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика» По содержанию медицины, образования и науки РФ до сих пор не в состоянии догнать Советский Союз. Сколько финансовых средств было вложено советским государством с 1922 по 1985 годы для достижения высокого уровня грамотности населения, новых прорывов в науке, а также поддержания здоровья граждан? И как это соотносится с аналогичными статьями бюджета Российской Федерации с 1997 года (принятие конституции РФ) до прошлого 2017 года? Анализирует Кирилл Аравин.
Исходя из этих данных, полученных в ходе изучения статей бюджета СССР, расходы на образование в Советском Союзе не опускались ниже 7,5% от общих расходов, что позволяет сделать следующий вывод — просвещению в те времена уделялось большое внимание, даже несмотря на сложные ситуации (в частности, Великая Отечественная война), которые возникали в стране. Что касается максимального процента трат на образование, он был достигнут в период с 1946 по 1950, и составил 13,9%. Вероятнее всего, это было связано с острой нехваткой грамотного населения в послевоенные годы, когда граждане занимались в вечерних школах, в связи с тем, что упустили возможность получить необходимый уровень знаний, так как принимали участие в военных действиях.
Также стоит отметить тот факт, что именно с 1946 по 1955 годы закладывалась основа той самой знаменитой системы советского образования, которая впоследствии считалась одной из лучших в мире. Благодаря этой системе Советскому Союзу удалось воспитать и обучить знаменитых учёных, первооткрывателей космического пространства. И несмотря на то, что СССР распался, отголоски советской школьной системы можно и сейчас найти, например, в Финляндии, образование в которой на данный момент считается одним из лучших в мире. Хотя расходы на научные и научно-исследовательские учреждения и не превышали расходов на просвещение и здравоохранение, на их развитие также выделялись немалые средства из госбюджета. Своего пика (в процентном соотношении) расходу на науку в СССР достигли с 1966 по 1970 и составили 4,3%. Скорее всего, это было связано с развитием космической программы. Меньше всего средств на данную статью бюджета (0,4%) выделялось опять же во времена Великой Отечественной войны, так как на тот момент расходы на ВПК имели куда большее значение. Что же касается одного из самых важных аспектов социальной сферы — здравоохранения, по проценту финансирования в течение обозреваемого нами периода оно занимает почётное второе место между просвещением и наукой и своего пика достигает, как и расходы на научные учреждения, с 1966 по 1970 и составляет 6,3%. Наименьший процент средств, выделяемых на поддержание здоровья граждан, составил 2,4% и имел место быть с 1928/29 по 1932, что выбивается из общей тенденции сокращения расходов на социальную сферу в период Великой Отечественной, но легко объясняется тем, что во время войны помимо необходимости в финансировании ВПК существовала также нехватка медицинских учреждений, так как количество раненых было огромно.
Средний уровень расходов госбюджета СССР на образование составил 11,7%, на науку — 2,1%, на здравоохранение — 4,9%. Также, начиная с 1971 года сохраняется тенденция к сокращению расходов на все три статьи бюджета, что можно связать с постепенным изживанием советской экономической системы, и, как результат, началом перестройки в 1985 году. Теперь перейдём к анализу данных о финансировании науки, образования и здравоохранения в Российской Федерации. Самый низкий показатель финансирования образования был период с 1997 по 1998, по сравнению с другими годами. Дело в том, что в тот момент возник экономический кризис, один из самых тяжелых в истории России. Как следствие, произошло резкое сокращение финансирования образовательной сферы и расходы на образование составили всего 3,49% от общего количества расходов, что негативно сказалось на уровне образования в целом.
Стоит отметить, что пик выделения денежных средств (4,66% от общего объема расходов) в данное направление приходится на промежуток с 2007 по 2011. Это связано с тем, что бюджет 2007 года можно условно назвать ∎бюджетом стратегических проектов∎, что непосредственно оказало влияние на увеличение размера выделяемых средств на образование, так как было принято решение считать его одним из приоритетных. Начиная с 1997-98 годов наблюдается постепенное увеличение финансирования образования, которое продлится до 2007-2011 года, а затем сократится. Наука. Удивительно, но апогеем финансирования науки стал промежуток, рассматриваемый ранее — 1997-1998 годы. В тот период размер выделения бюджетных средств на ∎двигатель прогресса∎ составлял 2,88%. В 2001 году сокращалось поступление доходов, что вызвало игнорирование государственных интересов в активизации инновационного процессов.
Однако, в дальнейшем поступления в научную отрасль увеличились, т.к. было необходимо двигаться вперед и развиваться, прежде всего активизируя сферу НИОКР. Что касается общей тенденции в начале существования Российской Федерации, финансирование науки снижалось вплоть до 2001 года, но затем до 2016 года существовала положительная динамика. Медицина. В 2001 первом году наряду с наукой также пострадала и медицина. Доля расходов на здравоохранение составила 1,8%, что является самым низким показателем за последние 20 лет, включая образование и научную сферу. Временной период с 2007 по 2011 стал благоприятным для российской медицины, ведь финансирование увеличилось до уровня 3,84%. Говоря об общей тенденции, стоит отметить, что выделение финансовых средств на здравоохранение колебалось в течении всего периода существования РФ. Но в итоге в последний год наблюдается отрицательная динамика.
Таким образом, по аналогии с СССР проведем анализ среднего уровня расходов в РФ. Расходы на образование в среднем достигали 4,1%, на науку — 2,3%, на здравоохранение — 2,7%. Сравнив результаты проведённых анализов, мы видим, что расходы на науку, образование и здравоохранение в современной России и СССР разительно отличаются. Пик финансирования образования в РФ, достигнутый в период с 2007 по 2011 и составивший 4,66%, не смог обойти даже наименьший процент расходов на данную статью бюджета в СССР — 7,5%, при том, что в Советском Союзе эта цифра была обусловлена повышенными тратами государства на оборону страны в период Великой Отечественной войны. Рассматривая траты на здравоохранение, можно сделать вывод, что максимальный уровень финансирования данной сферы в современной России (3,84%) всего лишь на 0,04% выше, чем в СССР в период с 1941 по 1945, но всё же этот уровень выше аналогичных затрат Советского Союза с 1928/29 по 1932.
Но есть и «позитивная нота» — наука. Это единственная статья бюджета, даже самый низкий процент которой (1,9%) превышает уровень финансирования в СССР вплоть до 1955 года (1,3%). Но ведь тогда советская наука находилась только на пороге своего развития, в то время как в наше время, век высоких технологий, такое безрассудное отношение к выделению средств на новые открытия немного пугает. Как видим, в таком огромном и сильном государстве как СССР, вопреки общему мнению, не все средства госбюджета тратились на поддержание обороноспособности страны. Практически во всём, будь то финансирование медицины, образования или науки, Российская Федерация до сих пор не в состоянии догнать Советский Союз, а без этого нет и прогресса в экономике, так как прогресс подразумевает под собой переход от менее к более развитому, а какое развитие возможно без должного финансирования со стороны государства?Аравин Кирилл, Финансовый университет при Правительстве РФ