Лингвист Максим Кронгауз заявил о его увольнении из РГГУ

Лингвист Максим Кронгауз заявил, что получил «уведомление об увольнении» из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении»", — написал Кронгауз.

Он отметил, что работал в университете почти 28 лет, 22 из которых был заведующим кафедрой русского языка.