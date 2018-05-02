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Москвичи обновили рекорд Всероссийской олимпиады школьников, завоевав более 900 дипломов
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Москвичи обновили рекорд Всероссийской олимпиады школьников, завоевав более 900 дипломов 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге в Twitter.
«Всероссийская олимпиада школьников — серьезная независимая оценка уровня образования регионов. В этом году московские школьники завоевали 906 дипломов — новый рекорд!», — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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