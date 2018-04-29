Форум «Правовой Москвы» собрал юных правоведов столицы в стенах Юридического колледжа

В Юридическом колледже состоялся форум сетевого образовательного проекта «Правовая Москва», который собрал школьников и студентов более 30 учебных учреждений столицы.

Организовали мероприятие представители колледжа и Центра патриотического воспитания и школьного спорта. Правовыми модераторами проекта выступили сотрудники столичной полиции и прокуратуры Южного административного округа.

Со вступительным словом к участникам форума обратился директор Юридического колледжа Георгий Самойлов . Он подчеркнул, что правовое воспитание важно для подрастающего поколения и пожелал всем участникам проекта успешной реализации в правовом поле Москвы и в будущей профессиональной деятельности.

Временно исполняющий обязанности начальника 2-ого Отдела Управления профессиональной подготовки Главного управления МВД Москве подполковник внутренней службы Дмитрий Драницын поприветствовал участников форума и отметил актуальность проекта «Правовая Москва» в современных условиях формирования правового сознания молодежи.

— В процессе воспитания благодаря развитию таких проектов у подростков формируется глубокое уважение к праву, необходимость изучать законодательство и строго следовать правовым предписаниям, — отметил помощник прокурора Южного округа Михаил Семенов

Гости форума приняли активное участие в работе правовых площадок, направляя и поддерживая дискуссии.

В рамках секции «Лаборатория карьерного роста» преподаватели Юридического колледжа совместно с курсантами провели правовую практику по трудоустройству несовершеннолетних, проиграли ситуации собеседования, проанализировали психологические аспекты при приеме на работу, смогли выявить возможные правовые ошибки трудового договора с несовершеннолетним работником.

На тренинге «Площадка антистресс» ребята учились общению с людьми различных возрастных и социальных групп, находящихся в состоянии стресса. А в ходе мастер-класса «Город — единство непохожих» школьники и студенты узнали об особенностях общения с людьми пожилого возраста и людьми с проблемами здоровья.

Выступая на пленарном заседании, методист Центра гражданского воспитания и школьного спорта Надежда Бурая подчеркнула, что сетевой образовательный проект разработан в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.

— Это форма реализации социального партнерства профессиональных образовательных организаций Департамента образования и институтов гражданского общества. Задачей проекта является патриотическое воспитание и повышение уровня информированности студентов и школьников в правовой сфере, — сказала она.

Руководитель «Школы юного правоведа», действующей в рамках проекта, заместитель директора Юридического колледжа Лилиана Воронцова сообщила, что только за этот год 147 школьников и студентов образовательных организаций города прошли обучение в Школе, получили сертификаты и активно ведут работу по повышению уровня правовой грамотности молодого поколения.

Ребята из школы №1534 вместе с ее руководителем Светланой Агеевой рассказали о своей добровольческой деятельности и представили правовой проект для младших школьников.

В завершении форума участникам мероприятия торжественно вручили сертификаты и благодарности. По словам организаторов, состоялся обмен опытом проделанной работы, подведены промежуточные итоги и выработаны направления дальнейшего развития Городского проекта «Правовая Москва».