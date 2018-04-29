Екатеринбургские мегамозги: двое уральских старшеклассников стали лучшими математиками страны

В воскресенье в Екатеринбурге завершился финал всероссийской олимпиады школьников по математике. Одними из лучших математиков страны стали двое екатеринбуржцев, ученики 9-го и 11-го класса СУНЦа УрФУ Андрей Ефимов и Степан Вахрушев. Они стали призерами.

Мы поговорили со Степаном, призером среди одиннадцатиклассников. Он поделился своей историей, планами на будущее и рассказал, как хорошо изучить математику и где с этим могут помочь.

— Я раньше ездил на математику, в 9 классе, и на информатику — в 10. В 9 получил похвальную (грамоту — Прим.ред.) — не хватило немного, — рассказал Степан.

На этот раз Степан набрал 32 балла из 56 возможных и обеспечил этим себе призовое место.

— Поступать планирую в МФТИ или МГУ на механико-математический, — поделился он планами на будущее. — Я, в принципе, никогда ЕГЭ не боялся.

Победители и призеры заключительного этапа получают право бесплатно учиться в любом вузе страны на направлении, связанном с предметом олимпиады. Кроме этого, юные гении могут стать претендентами на ежемесячный грант Президента России и получать 20 тыс. рублей каждый месяц весь период учебы.

Теперь о том, где Степан развивал свои математические навыки. Родителям на заметку:

— После шестого класса, до девятого, я ездил в кировскую летнюю школу. Там хорошие преподаватели, приезжающие ребята мотивированы на работу. Также занимался в кружках в «девятке» и СУНЦе.

А это, скорее, будет полезно самим ученикам:

— Было сложно, — поделился Степан своим мнением по поводу олимпиады. — Я просто старался, и мне повезло. Конечно, как и все, готовился. Ботал (так олимпиадники обычно называют подготовку — Прим.ред.), как мне казалось, мало. Главное — стараться соблюдать регулярность. Пытаться смотреть на плохо идущие темы. Неравенства и стереометрия — у меня, например.