Студенты сделали первые научные шаги

II Международная студенческая научно-практическая конференция «В мире русского языка и русской культуры» состоялась в Обручевском районе.

«Здесь вы можете познакомиться с разными культурами и сделать свои первые шаги в научной деятельности», — приветствовала участников декан ФОРКИ Светлана Персиянова. Светлана Георгиевна отметила, что конференция становится уже традиционной. В этом году свои доклады представили 116 иностранных студентов. Тезисы статей будут опубликованы в электронном сборнике конференции.