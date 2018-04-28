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Студенты сделали первые научные шаги
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Студенты сделали первые научные шаги 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
II Международная студенческая научно-практическая конференция «В мире русского языка и русской культуры» состоялась в Обручевском районе.
«Здесь вы можете познакомиться с разными культурами и сделать свои первые шаги в научной деятельности», — приветствовала участников декан ФОРКИ Светлана Персиянова. Светлана Георгиевна отметила, что конференция становится уже традиционной. В этом году свои доклады представили 116 иностранных студентов. Тезисы статей будут опубликованы в электронном сборнике конференции.
«Мы изучаем русский язык со всех сторон: разговорный, литературный, язык юмора и фильмов, — заявила заведующая кафедрой стажировки зарубежных специалистов Ирина Орехова. — Научный стиль — особая сфера, которые имеет свои законы. Цель конференции — накопление навыков и умений в области научной деятельности. Это очень здорово, что ваша первое выступление будет в стенах Института Пушкина».
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