Британия выгоняет россиян

Великобритания отказалась признавать российские документы об образовании. Какие соглашения существовали между Россией и Великобританией и где в мире признают российские аттестаты, разбиралась «Газета.Ru»

Великобритания заблокировала переговоры о заключении соглашения о взаимном признании сертификатов образования с Россией. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Великобритании.

По данным Союза независимых школ Великобритании, за последние два года количество россиян, обучающихся в государственных школах Великобритании, снизилось на 40%.

На столь радикальные изменения обратило внимание издание The Telegraph, назвав отношения между Россией и Великобританией «холодной войной» и отметив, что теперь ее последствия распространились и на школы.

Так, по данным Союза независимых школ Великобритании, число учеников из России в частных британских школах неуклонно росло с 2007 года и к 2015 году составляло 2795 человек. Однако к 2018 году количество учеников уменьшилось до 1699. Консультант по образованию Грейс Муди-Стюарт отмечает, что состоятельные российские семьи всегда ценили британское образование за шанс хорошо освоить язык и получить возможность в дальнейшем обучаться в ведущих вузах Великобритании, США или Канады . Она обращает внимание, что стоимость частного образования выросла на 3,4% по сравнению с прошлым годом, но подчеркивает, что многие ученики получают финансовую помощь.

На вопрос о причинах таких изменений пресс-секретарь посольства ответил, что «на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян».

«Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — подчеркивается в сообщении.

«Газета.Ru» обратилась за комментариями в Британский совет, но там прокомментировать ситуацию не смогли.

Венгрии, Испании, Италии, Кипра, Румынии, В настоящее время у России есть соглашения о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях с несколькими десятками стран, от входивших ранее в состав СССР до стран-членов Евросоюза Франции и других.

С 1994 года существует двустороннее соглашение между правительством России и правительством Великобритании о сотрудничестве в области образования, науки и культуры.

Оно подразумевает поощрение развития отношений между Россией и Великобританией в области образования через сотрудничество университетов и других организаций, предоставление стипендий для студентов, совместную работу над вопросами, представляющими научный интерес для обеих стран, развитие туризма, сотрудничество между спортивными организациями и многое другое. Однако пункта о взаимном признании документов об образовании в этом соглашении нет.

В 2016 году замглавы Минобрнауки Вениамин Каганов сообщил, что согласованное решение о взаимном признании школьных аттестатов существует уже два года, но работа над ним приостановилась по политическим причинам.

«Соглашение по взаимному признанию документов об образовании практически готово, но тормозится британской стороной по политическим мотивам. Как только климат российско-британских отношений станет несколько лучше, британская сторона пойдет на подписание этого соглашения. В нем, естественно, заинтересованы британские университеты, которые лоббируют подписание соглашения о взаимном признании документов об образовании, но этот вопрос не решен», — прокомментировал РИА «Новости» ситуацию посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Однако перспектива «улучшения климата» оказалась под угрозой после отравления в британском городе Солсбери Сергея Юлии Скрипалей . По версии британского следствия, против них применили боевое отравляющее вещество «Новичок». В этом следствие подозревает российские спецслужбы. Россия категорически отвергает обвинения.

Ранее Россотрудничество, федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству объявило о запуске проекта под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», в рамках которого российским студентам, получающим образование в ряде недружественных РФ стран, будет предложено вернуться на родину и продолжить обучение в отечественных вузах, включая МГИМО

В Россотрудничестве убеждены, что в свете ухудшившейся международной обстановки многие россияне захотят вернуться в РФ «по политическим причинам».

Создатели проекта ориентируются в первую очередь на тех студентов, которые сегодня обучаются в Великобритании. В МГИМО МИД России уже заверили, что готовы принять молодых людей, получающих образование в британских вузах.

«Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях, — отметил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. — Мы считаем необходимым уже сейчас создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы они могли вернуться на родину».