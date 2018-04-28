Ещё
В музее школы № 2093 имени героя России Анатолия Савельева проходит выставка копий государственных наград России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В музее школы № 2093 имени героя России Анатолия Савельева проходит выставка копий государственных наград России 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Коллекция копий государственных наград Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации, собранная жителем района Новогиреево Игорем Федосовым, выставлена в школьном музее «Мое Отечество».
Встречу коллекционера и ветерана военной службы полковника Альберта Прелова с учениками начальных классов организовали педагоги образовательного комплекса № 2093.
Игорь Федосов рассказал школьникам о том, какие награды существовали в России царского периода, в Советском Союзе и чем награждали заслуженных людей в союзных республиках.
Школьники задали вопросы о том, каких наград удостоены их сегодняшние гости, и Альберт Прелов поделился с ребятами воспоминаниями о годах своей службы в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эта выставка вызывает неподдельный интерес у школьников, и Игорь Федосов планирует показать её в каждой школе района Новогиреево. Не исключает коллекционер и возможность выхода со своим проектом на окружной или даже городской уровень.
Фото — школа № 2093
Управа района Новогиреево: последние новости
Группа выходного дня Технопарка при школе № 2072 подвела итоги первого года своей работы Образовательный комплекс № 1324 объявил набор в Школу раннего развития Яркие источники света на школьном здании заменят не менее мощные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых159
Лавров сделал заявление года58
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте86
«Он не должен был сесть»18
США предъявили России новое обвинение23
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Россия оказалась на пороге пенсионных изменений
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение