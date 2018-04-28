В музее школы № 2093 имени героя России Анатолия Савельева проходит выставка копий государственных наград России

Коллекция копий государственных наград Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации , собранная жителем района Новогиреево Игорем Федосовым, выставлена в школьном музее «Мое Отечество».

Встречу коллекционера и ветерана военной службы полковника Альберта Прелова с учениками начальных классов организовали педагоги образовательного комплекса № 2093.

Игорь Федосов рассказал школьникам о том, какие награды существовали в России царского периода, в Советском Союзе и чем награждали заслуженных людей в союзных республиках.

Школьники задали вопросы о том, каких наград удостоены их сегодняшние гости, и Альберт Прелов поделился с ребятами воспоминаниями о годах своей службы в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Эта выставка вызывает неподдельный интерес у школьников, и Игорь Федосов планирует показать её в каждой школе района Новогиреево. Не исключает коллекционер и возможность выхода со своим проектом на окружной или даже городской уровень.

Фото — школа № 2093