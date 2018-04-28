В Воронеже создали площадку для развития инновационных проектов

Она появился на базе Воронежского опорного университета. В Воронеже появился Центр технологического предпринимательства и инноваций. Его создали для развития в регионе качественных технологических проектов и привлечения инвестиций для их реализации. Центр также позволит модернизировать процессы обучения и развивать у студентов определённые навыки, в которых нуждаются ведущие предприятия области. Центр будет работать на базе Воронежского опорного университета. Планируется, что к площадке подключатся все высшие учебные заведения региона, а также крупнейшие партнёры-предприятия. В числе учредителей и партнеров уже сейчас такие компании, как ПАО «Ростелеком» , ООО «Инстеп», АО «ДСК», корпорация «РИФ», АО «Турбонасос» и другие. — Наша задача — создать такую площадку, где не будет конкуренции между вузами. Вместо этого будет единая система для взаимодействия с работодателем. Мы понимаем, что всё идёт к тому, что профессиональные стандарты и профобразование будут полностью зависеть от работодателя. Он будет диктовать нам, как готовить студентов и какие компетенции нужны, — рассказал ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.

Сейчас для представителей предприятий важно получать молодых специалистов, которые могли бы управлять производством. — Многие наши специалисты, получив образование, к сожалению, уезжают в другие города, за границу. Очень важно развивать патриотизм и при помощи изменений и инициатив удерживать молодых людей в регионе, — заявил депутат облдумы, председатель совета директоров строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалёв.

Центр технологического предпринимательства и инноваций станет хорошей площадкой, которая позволит произвести трансфер знаний и технологий от студентов и преподавателей вузов в реальный сектор экономики. Он даст возможность оперативно реализовывать идеи и инновации. — Мы живём в такое динамично развивающееся время, когда должны очень быстро схватывать идеи, дающие максимальный эффект. Такие площадки, с одной стороны, позволят смотреть на кадры, студентов, которые в состоянии не только придумать идеи, но и совместно с нами реализовать их. А с другой, развивать цифровую экономику страны, — рассказала руководитель воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова