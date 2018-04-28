В Воронеже создали площадку для развития инновационных проектов 

Она появился на базе Воронежского опорного университета. В Воронеже появился Центр технологического предпринимательства и инноваций. Его создали для развития в регионе качественных технологических проектов и привлечения инвестиций для их реализации. Центр также позволит модернизировать процессы обучения и развивать у студентов определённые навыки, в которых нуждаются ведущие предприятия области. Центр будет работать на базе Воронежского опорного университета. Планируется, что к площадке подключатся все высшие учебные заведения региона, а также крупнейшие партнёры-предприятия. В числе учредителей и партнеров уже сейчас такие компании, как ПАО «Ростелеком», ООО «Инстеп», АО «ДСК», корпорация «РИФ», АО «Турбонасос» и другие. — Наша задача — создать такую площадку, где не будет конкуренции между вузами. Вместо этого будет единая система для взаимодействия с работодателем. Мы понимаем, что всё идёт к тому, что профессиональные стандарты и профобразование будут полностью зависеть от работодателя. Он будет диктовать нам, как готовить студентов и какие компетенции нужны, — рассказал ректор ВГТУ Сергей Колодяжный.
Сейчас для представителей предприятий важно получать молодых специалистов, которые могли бы управлять производством. — Многие наши специалисты, получив образование, к сожалению, уезжают в другие города, за границу. Очень важно развивать патриотизм и при помощи изменений и инициатив удерживать молодых людей в регионе, — заявил депутат облдумы, председатель совета директоров строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалёв.
Центр технологического предпринимательства и инноваций станет хорошей площадкой, которая позволит произвести трансфер знаний и технологий от студентов и преподавателей вузов в реальный сектор экономики. Он даст возможность оперативно реализовывать идеи и инновации. — Мы живём в такое динамично развивающееся время, когда должны очень быстро схватывать идеи, дающие максимальный эффект. Такие площадки, с одной стороны, позволят смотреть на кадры, студентов, которые в состоянии не только придумать идеи, но и совместно с нами реализовать их. А с другой, развивать цифровую экономику страны, — рассказала руководитель воронежского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Титова.
Среди задач Центра также развитие системы консультационной и экспертной поддержки стартапов, установление взаимовыгодного партнёрства с федеральными институтами и крупными компаниями, создание среды частных инвесторов. — Мы ждём всех. Все вузы должны подключиться к этой площадке. Это единая площадка для развития инновационных проектов, стыка технологий, науки. Центр позволит нам модернизировать учебные процессы и говорить, что сегодня основным заказчиком при трудоустройстве является предприятие. Мы ждём сегодня, что предприятия войдут в учебный процесс, — резюмировал ректор ВГТУ Сергей Колодяжный. Планируется, что опыт Воронежской области в создании Центра технологического предпринимательства и инноваций поможет в будущем и другим регионам.