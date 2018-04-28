Ещё
Для московских школ искусств разработан единый фирменный стиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для московских школ искусств разработан единый фирменный стиль 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках московского культурного форума заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Елена Кожемякина, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Роман Богомолец, директор ГКУ г. Москвы «Технический центр» Алексей Баукин и директор ГБУ ДПО г. Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» Екатерина Калачикова представили первый в истории существования московских школ искусств единый фирменный стиль, в котором в ближайшие три года будут оформлены все учреждения обширной сети творческого образования.
«Представленная визуальная концепция позволит горожанам идентифицировать школы искусств как уникальную, яркую и не имеющую аналогов в мировом контексте систему творческого образования, вместе с тем сохраняя уникальный образ каждого учреждения», — заявила Елена Кожемякина.
Разработчиком стиля стало брендинговое агентство «Майевтика», которое нашло не только новые нестандартные подходы к визуализации, но и представило совершенно новый подход к эргономике классов, общих зон и всего образовательного пространства.
Новый визуальный облик получил высокую оценку профессионального сообщества — «прекрасная командная работа дизайнеров, методологов и управленцев, в которой большое внимание уделено главному для любой школы искусств — созданию творческого пространства как внутри каждого класса, так и в общих зонах школ» — отметил архитектор, партнер бюро Citizenstudio Михаил Бейлин.
В рамках проекта «Искусство-детям» за ближайшие три года будут отремонтированы 149 зданий школ искусств, в том числе в 21 учреждении будет проведен капитальный ремонт и благоустроены территории возле них. Кроме того, планируется закупить более 14 тысяч музыкальных инструментов, новую мебель и технику.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов Путин поручил построить новые студенческие общежития В Нижнем Тагиле мальчик выпал из окна школы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»32
Трамп и Меркель «проехались» по России291
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост840
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО146
Россию назвали страной второго сорта531
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение