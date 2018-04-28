Для московских школ искусств разработан единый фирменный стиль

В рамках московского культурного форума заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Елена Кожемякина, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Роман Богомолец, директор ГКУ г. Москвы «Технический центр» Алексей Баукин и директор ГБУ ДПО г. Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства» Екатерина Калачикова представили первый в истории существования московских школ искусств единый фирменный стиль, в котором в ближайшие три года будут оформлены все учреждения обширной сети творческого образования.

«Представленная визуальная концепция позволит горожанам идентифицировать школы искусств как уникальную, яркую и не имеющую аналогов в мировом контексте систему творческого образования, вместе с тем сохраняя уникальный образ каждого учреждения», — заявила Елена Кожемякина.

Разработчиком стиля стало брендинговое агентство «Майевтика», которое нашло не только новые нестандартные подходы к визуализации, но и представило совершенно новый подход к эргономике классов, общих зон и всего образовательного пространства.

Новый визуальный облик получил высокую оценку профессионального сообщества — «прекрасная командная работа дизайнеров, методологов и управленцев, в которой большое внимание уделено главному для любой школы искусств — созданию творческого пространства как внутри каждого класса, так и в общих зонах школ» — отметил архитектор, партнер бюро Citizenstudio Михаил Бейлин.

В рамках проекта «Искусство-детям» за ближайшие три года будут отремонтированы 149 зданий школ искусств, в том числе в 21 учреждении будет проведен капитальный ремонт и благоустроены территории возле них. Кроме того, планируется закупить более 14 тысяч музыкальных инструментов, новую мебель и технику.