Из челябинской школы из-за пожара эвакуировали 700 человек

Утром в субботу в челябинской школе №41 произошло короткое замыкание. Школьники и педагоги — всего 700 человек — самостоятельно эвакуировались из здания.

— В школе на улице 40-летия Победы, 14а произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова . — Из здания эвакуировано 700 человек, из которых 52 преподавателя. Эвакуация персонал провёл самостоятельно. Без погибших и пострадавших. Сигнал прошёл по системе «Стрелец-мониторинг» — это прямой вывод в пожарную часть.

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