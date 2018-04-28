38 монгольских учащихся стали победителями конкурса стипендиальных программ Китая

38 монгольских школьников стали победителями конкурса стипендиальных программ Китая . Сумма грантов составляет 3000 юаней на каждого учащегося.

Посол КНР в Монголии Син Хаймин пожелал успехов монгольским школьникам в изучении китайского языка.

Китайско-монгольский фонд развития культуры и образования был создан в мае 2014 года. За этот период 2347 монгольских детей были привлечены к вышеназванным стипендиальным программам, из которых 304 школьника получили стипендии на общую сумму 1,5 млн юаней. —0—