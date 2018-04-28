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38 монгольских учащихся стали победителями конкурса стипендиальных программ Китая
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38 монгольских учащихся стали победителями конкурса стипендиальных программ Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 27 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в официальном представительстве Bank of China в Улан-Баторе состоялась церемония вручения грантов лучшим учащимся средних общебразовательных школ с углубленным изучением китайского языка в Монголии.
38 монгольских школьников стали победителями конкурса стипендиальных программ Китая. Сумма грантов составляет 3000 юаней на каждого учащегося.
Посол КНР в Монголии Син Хаймин пожелал успехов монгольским школьникам в изучении китайского языка.
Китайско-монгольский фонд развития культуры и образования был создан в мае 2014 года. За этот период 2347 монгольских детей были привлечены к вышеназванным стипендиальным программам, из которых 304 школьника получили стипендии на общую сумму 1,5 млн юаней. —0—
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