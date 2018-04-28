Педагог умерла на школьной сцене во время мероприятия

Педагог ушла из жизни прямо во время классного часа, приуроченного ко «Дню единства народов Казахстана», сообщает Уральская неделя. Инцидент произошел в казахстанском городе Уральске в прошлую пятницу, 20 апреля, но видеозапись, которую сделал очевидец происшествия, попала в публичный доступ толь ко сейчас.

Женщина выстроила первоклашек на сцене в линейку и отправилась за занавеску руководить выступлением. Через несколько секунд она внезапно упала без сознания и больше не пришла в себя. Коллеги вызвали скорую, но врачи, прибывшие на место через семь минут, сообщили, что она умерла.

Причины случившегося пока неизвестны, но коллеги рассказали, что преподаватель в последнее время часто жаловалась на повышенное давление. Женщине было всего 55 лет, она занимала должность завуча по начальным классам.