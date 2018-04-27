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В школе на Синявинской открылась выставка картин
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В школе на Синявинской открылась выставка картин 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В одном из корпусов «Школы Перспектива» ученик 6 «И» класса Иван Шевцов представил свою выставку картин. Ознакомиться с экспозицией можно в корпусе «А», расположенном на Синявинской улице, 11А.
— Иван является призёром Московской олимпиады школьников 2018 года, — пояснил куратор юного дарования Е. Троицкий. — Приглашаем всех ознакомиться с работами нашего талантливого ученика.
Для справки, основными целями и задачами «Московской олимпиады школьников» является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования. (то)
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