В школе на Синявинской открылась выставка картин

В одном из корпусов «Школы Перспектива» ученик 6 «И» класса Иван Шевцов представил свою выставку картин. Ознакомиться с экспозицией можно в корпусе «А», расположенном на Синявинской улице, 11А.

— Иван является призёром Московской олимпиады школьников 2018 года, — пояснил куратор юного дарования Е. Троицкий. — Приглашаем всех ознакомиться с работами нашего талантливого ученика.

Для справки, основными целями и задачами «Московской олимпиады школьников» является выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования. (то)