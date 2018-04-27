Николай Обыденнов из Текстильщиков отправился в Большую Арктическую экспедицию

Ученик школы №654 имени Фридмана Николай Обыденнов стал участником Большой Арктической экспедиции. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Под руководством Матвея Шпаро было создано два основных экспедиционных отряда — «Барнео», который отправился исследовать российскую дрейфующую станцию, и «Полюс», задачей которого стало пройти на лыжах около 100 км к Северному полюсу. Успешно пройдя отбор во время похода по Карелии , Николай Обыденнов вошел в состав группы «Полюс» , — рассказал сотрудник школы.