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Николай Обыденнов из Текстильщиков отправился в Большую Арктическую экспедицию
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Николай Обыденнов из Текстильщиков отправился в Большую Арктическую экспедицию 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Ученик школы №654 имени Фридмана Николай Обыденнов стал участником Большой Арктической экспедиции. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Под руководством Матвея Шпаро было создано два основных экспедиционных отряда — «Барнео», который отправился исследовать российскую дрейфующую станцию, и «Полюс», задачей которого стало пройти на лыжах около 100 км к Северному полюсу. Успешно пройдя отбор во время похода по Карелии, Николай Обыденнов вошел в состав группы «Полюс», — рассказал сотрудник школы.
Отметим, что экспедицию организовал Департамент образования Москвы совместно с центром «Лаборатория путешествий». (мю)
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