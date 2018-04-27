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Межрайонный этап городских соревнований «Школа безопасности» прошел на Преображенке
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Межрайонный этап городских соревнований «Школа безопасности» прошел на Преображенке 

Управа района Преображенское 38 минут назад
Фото: Управа района Преображенское
Подростки показали, как умеют вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Во Дворце творчества и молодежи «Преображенский» провели испытания на ловкость, стойкость и сплоченность. Наш район представили команды из Дворца творчества «Преображенский», школы №1080 «Экополис» и Технологического колледжа №21. Ребята показали, что могут справиться с любой ситуацией. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам, и в каждой команды нашего района были заметны.
В дисциплине «Ликвидация ЧС природного характера» в младшей группе команда Дворца «Преображенский» заняла второе место. На первом — ребята из школы №1797.
В старшей группе в лидерах оказалась команда Дворца «Преображенский».
В дисциплине «Ликвидация ЧС техногенного характера» в младшей группе первое место снова взяли ребята из школы №1797, а у школьников из нашего района — второе место (у учеников школы №1080), пятое (у ТК №21) и седьмое (Дворец творчества «Преображенский»). В старшей группе команда Дворца «Преображенский» взяла бронзу.
Первые два места у команд нашего района в категории «Ликвидация ЧС на акватории». Первое место заняли учащиеся ТК №21, второе — у Дворца «Преображенский». Это касается младшей группы. В старшей группе у ребят из Дворца творчества тоже второе место.
Кроме того, участники соревнований состязались в легкоатлетических дисциплинах и бежали кросс. Ребята из старшей и младшей групп из Дворца «Преображенский» заняли первые места. Второе место — у учеников школы №1080.
Первые места в личном зачете — у Аэлиты Аиришевой из ТК №21 (девочка заняла первое место), Руслана Калимуллина (тоже первое место), Никиты Шевронистова из школы №1080 (второе место), Никиты Македона из ТК №21 (третье место).
Лидировали в личном зачете и другие спортсмены Преображенки: Виктория Сидоренкова (1 место) и Полина Садекова (3 место) из дворца «Преображенский».
В итоге младшая группа воспитанников Дворца творчества «Преображенский» оказалась на втором месте, пропустив вперед учеников школы №1797. Ребята из школы №1080 заняли четвертое место, а команда ТК №21 — пятое. В старшей группе лидером оказалась команда из Дворца «Преображенский».
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