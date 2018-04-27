Делегация из сокольнической школы познакомилась с системой образования города Иваново

Представители московских школ № 933 и № 1530 «Школа Ломоносова» посетили Иваново с целью ознакомления с системой образования города.

Как рассказали участники делегации, они побывали в четырех уникальных образовательных учреждениях, а также присутствовали на круглом столе «Лайфхаки». Он состоялся в Методическом центре, где был представлен опыт ряда школ города. Очень впечатлил гостей из столицы лицей №21. В учреждении осуществляется предпрофильное (с 8-го класса) и профильное (с 10-го класса) обучение по естественнонаучному и физико-математическому направлениям. В лицее есть местное телевидение, медиацентр, театральная студия.

На круглом столе участники из Москвы узнали много интересного. Например, о том, как проходит МЕДИАфорум в лицее №67, как обучают иностранцев русскому языку в школе №18, как осуществляется проект «Педагогический класс» в школе № 7 и о многом другом. Мероприятие завершилось подписанием соглашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями Иваново и Москвы.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1530 „Школа Ломоносова“.