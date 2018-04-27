Стало известно, какие костромские школы воспитали самых достойных учеников 

В начале апреля в Костроме прошел финал областного конкурса «Ученик года», где определили лучших учащихся 9 и 11 классов, сообщает пресс-центр КГУ.
Конкурс состоялся в 15 раз и позволил определить талантливых и прилежных учеников. До финала дошли 45 школьников из 25 муниципальных образований. Они успешно прошли конкурс потрфолио, конкурс авторских видеороликов на тему «Где родился, там и пригодился» и видеоконференцию. Во время последнего испытания ребята демонстрировали свои ораторские способности.
В финале их ждал интеллектуальный конкурс и командный профориентационный тренинг, который прошел в КГУ. По итогам испытаний жюри выбрало две тройки победителей в двух номинациях: «Лучший выпускник основной школы» среди учащихся 9-х классов и «Лучший выпускник средней школы».
1 место среди девятиклассников заняла Анастасия Нагаева из школы №21 Шарьи, второе — Елизавета Цветкова, Пронинская средняя школа, Галичский район. Третье место досталось Антону Ивашенко из гимназии № 28 Костромы.
Победителями среди 11-классников стали Никита Гольцов, лицей № 34 Костромы, Никита Спирин, школа № 1 Макарьева, Мария Мухачева, Островская средняя школа.
Они получили дипломы и памятные медали.