Стало известно, какие костромские школы воспитали самых достойных учеников

В начале апреля в Костроме прошел финал областного конкурса «Ученик года», где определили лучших учащихся 9 и 11 классов, сообщает пресс-центр КГУ.

Конкурс состоялся в 15 раз и позволил определить талантливых и прилежных учеников. До финала дошли 45 школьников из 25 муниципальных образований. Они успешно прошли конкурс потрфолио, конкурс авторских видеороликов на тему «Где родился, там и пригодился» и видеоконференцию. Во время последнего испытания ребята демонстрировали свои ораторские способности.

В финале их ждал интеллектуальный конкурс и командный профориентационный тренинг, который прошел в КГУ. По итогам испытаний жюри выбрало две тройки победителей в двух номинациях: «Лучший выпускник основной школы» среди учащихся 9-х классов и «Лучший выпускник средней школы».

1 место среди девятиклассников заняла Анастасия Нагаева из школы №21 Шарьи , второе — Елизавета Цветкова , Пронинская средняя школа, Галичский район. Третье место досталось Антону Ивашенко из гимназии № 28 Костромы.

Победителями среди 11-классников стали Никита Гольцов, лицей № 34 Костромы, Никита Спирин , школа № 1 Макарьева, Мария Мухачева, Островская средняя школа.

Они получили дипломы и памятные медали.