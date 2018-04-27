Родители самарских школьников: «Детей заставляют учиться в общероссийский выходной»

Жители Самары недовольны учебным графиком своих детей. Дело в том, что его не согласовали с общероссийским праздничным календарем. Родители школьников пожаловались на это руководителю департамента образования Самары Лилии Галузиной

По их словам, руководство нескольких школ решило сделать выходной в понедельник, 30 апреля, учебным днем. При этом занятия в рабочую субботу, 28 апреля, отменили.

— Это нормально, что, когда родители работают, дети отдыхают, и наоборот? С кем тогда их оставлять? И почему, когда вся страна отдыхает, школьники будут учиться? — возмущаются родители.

В департаменте образования пояснили, что рекомендовали директорам школ соотнести учебный график с праздничными и выходными днями.

— Завтра в школах откорректируют учебный план, — заверила Лилия Галузина.