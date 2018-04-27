Абитуриентам расскажут о профессии клинического психолога

Семинар «Моя профессия — клинический психолог» состоится 29 апреля в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

На данный момент 45 человек уже зарегистрировались на посещение мероприятия.

— Сначала я донесу до ребят общую информацию о клинической психологии, чтобы они в принципе имели о ней представление. После этого мы проведем парочку экспериментов с целью продемонстрировать, как теория применяется на практике, — сказал Антон Хромов , заведующий кафедрой нейро— и патопсихологии развития университета. Он и прочитает лекцию для будущих студентов.

Заведующий кафедрой добавил, что главная цель мероприятия — сориентировать абитуриентов в профессии.

Начало лекции в 11:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29. Необходима предварительная регистрация.