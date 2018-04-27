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Абитуриентам расскажут о профессии клинического психолога
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Абитуриентам расскажут о профессии клинического психолога 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Семинар «Моя профессия — клинический психолог» состоится 29 апреля в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
На данный момент 45 человек уже зарегистрировались на посещение мероприятия.
— Сначала я донесу до ребят общую информацию о клинической психологии, чтобы они в принципе имели о ней представление. После этого мы проведем парочку экспериментов с целью продемонстрировать, как теория применяется на практике, — сказал Антон Хромов, заведующий кафедрой нейро— и патопсихологии развития университета. Он и прочитает лекцию для будущих студентов.
Заведующий кафедрой добавил, что главная цель мероприятия — сориентировать абитуриентов в профессии.
Начало лекции в 11:00 по адресу: улица Сретенка, дом 29. Необходима предварительная регистрация.
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