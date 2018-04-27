Учитель физики из Бугуруслана стал лучшим педагогом Оренбуржья 

Абсолютным победителем конкурса «Учитель Оренбуржья — 2018» стал Алексей Виноградов, педагог из Бугуруслана.
Теперь учитель физики будет представлять регион на всероссийском конкурсе профмастерства работников системы образования. Алексея Виноградова наградили сертификат на 100 тысяч рублей. Также звания победителей конкурса удостоены учитель ИЗО и технологии лицея № 1 г. Оренбурга Андрей Цаплин и учитель географии школы № 8 г. Орска Екатерина Отюцкая, они получили сертификаты на турпутевки по России, сообщает Вестирама.
В областном этапе соревнования педагогов приняли участие 21 учитель из 15 территорий области.