Алексей Виноградов из Бугуруслана стал «Учителем Оренбуржья — 2018»

Накануне во Дворце творчества детей и молодежи им. Поляничко прошла церемония закрытия областного этапа конкурса «Учитель Оренбуржья — 2018». И, наконец, разрушилась главная интрига — объявили имя абсолютного победителя. Лучшим педагогом области по версии взрослого и детского жюри стал учитель средней школы им. Калинина из Бугуруслана Алексей Виноградов

Этот год работникам сферы образования Оренбуржья принес уже немало плодов: ранее учительница начальных классов из оренбургской школы №85 Ирина Солнышкина победила во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2018». А тут выяснилось, что у нас в каждом уголке региона так много талантливых педагогов. В этот раз областной этап конкурса профессионального мастерства смог раскрыть потенциал более двух десятков лучших учителей Оренбуржья.

Хроника конкурса

Все туры областного этапа конкурса проходили в оренбургском лицее №7 в течение нескольких дней. Первая часть испытаний для многих педагогов была самой сложной. Учителям предстояло провести урок в незнакомом классе и представить на педсовете свой образовательный проект.

Второй этап проходил в форме мастер-класса: участники демонстрировали умение ориентироваться в непривычной ситуации и рассказывали об эффективности собственных методик преподавания. Затем конкурсанты приняли участие в круглом столе, где обсудили самые актуальные проблемы современного образования.

Работу учителей оценивали две судейские коллегии. В первую вошли руководящие работники системы образования, победители профессиональных конкурсов в области педагогики, преподаватели вузов и родители школьников. Во вторую — школьники. Мнение детей для педагогов-конкурсантов, конечно, было особенно важно.

По итогам трех конкурсных дней в лидеры выбилась пятёрка учителей:

Евгений Безуглов — учитель биологии и экологии средней школы Первомайского района;

Алексей Виноградов — учитель физики средней школы им. Калинина города Бугуруслана;

Екатерина Отюцкая — учитель географии средней школы № 8 города Орска

Лариса Труханова — преподаватель истории учётно-финансового техникума города Оренбурга

Андрей Цаплин — учитель ИЗО лицея № 1 города Оренбурга.

Но кто же стал абсолютным и единственным победителем конкурса? Интригу организаторы решили держать до конца церемонии закрытия.

Рутгер Гарехт выступил на конкурсе «Учитель Оренбуржья — 2018»

Нельзя не отметить, что финал конкурса стал по-настоящему грандиозным. Своими творческими номерами лучших учителей «Оренбуржья» поздравили известные в городе детские коллективы — оренбургский хор «Новые имена», театр музыки и танца «Щелкунчик», театр моды «Галатея» и даже недавний победитель шоу «Голос. Дети 5» Рутгер Гарехт. Конечно, его появление на сцене у зрителей вызвало отдельную волну оваций. Позже с победой маленькую звезду поздравил Вячеслав Лабузов — министр образования Оренбуржья пожелал мальчику творческих успехов и подарил ему «Историю государства Российского» Карамзина — все 12 томов в одной огромной книге коллекционного издания. Со сцены ее уносили несколько человек.

Но все-таки главной частью праздника стало чествование лучших учителей Оренбуржья. Поздравительные речи от судей и представителей образовательной системы Оренбуржья эти полтора часа торжества лились рекой.

Большую работу в организации конкурса проделали члены детского жюри — ученики оренбургского лицея №7. Не так-то просто ребенку оценивать взрослого человека. Особенно, если это учитель. А тут школьники с педагогами и вовсе поменялись ролями.

«Очень сложно за такой короткое время по достоинству оценить учителей, особенно когда осознаешь, что участвуешь в выборе лучшего из лучших. Труд и старание каждого из них бесценны. Все, что они делают, заслуживает высшей степени благодарности. Нам очень понравилось. И я хочу сказать, что у нас в Оренбуржье замечательные педагоги», — делится впечатлениями член независимого детского жюри конкурса Юлия Кудрявцева

Независимо от взрослого, детское жюри выбрало своего фаворита среди педагогов. Им оказался школьный учитель физики из Бугуруслана Алексей Виноградов. Для молодого преподавателя это стало очень приятной неожиданностью.

Награждение победителей

Для награждения участников конкурса на сцену пригласили председателя Оренбургской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексея Гутарева и директора регионального центра развития образования Оренбургской области Татьяну Федорову . Всем участникам профессионального состязания почетные гости вручили дипломы и небольшие памятные подарки.

«Это настоящий праздник для всего педагогического сообщества Оренбуржья. Позади пять дней марафона. Пять дней вы делились своим опытом, проявляли себя как яркие личности и настоящие профессионалы. Я знаю, что вы привнесете заряд бодрости и энергии конкурса в свои образовательные учреждения», — надеется Татьяна Федорова.

Второй поток конкурсантов награждали заместители министра образования области Галина Сафонова и Маргарита Крухмалева. Они отметили, что особенно рады видеть на этой сцене учителей коррекционных школ, работа которых заслуживает особого внимания. Их профессионализм очевиден, и доказательство тому — неподдельная любовь особенных учеников и конкретный результат. По окончании учебы эти дети хорошо социализируются, многие из них осваивают профессии.

Для чего проводится конкурс?

Конечно, популяризация педагогического сообщества и поддержка учителей — это важно, но у конкурса «Учитель Оренбуржья» есть и более конкретные, приземленные цели.

«Нужно настраивать педагогов таким образом, чтобы они были способны подготовить 100-балльников по ЕГЭ. Поэтому мы проводим конкурс, чтобы повышать профессиональный уровень учителей», — поясняет Алексей Гутарев.

Еще одна суперцель — показать учителям, что от них зависит многое, и они вполне могут предлагать свои идеи, методики и внедрять их в современную систему образования.

«Участники в голос твердят о том, что очень многое почерпнули за время конкурса и подготовки к нему. Уверяют, что их активная творческая деятельность не ограничится конкурсом», — отмечает министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов.

Момент истины

Концертная программа плавно перешла к кульминационному моменту — объявлению победителей конкурса «Учитель Оренбуржья-2018» и оглашению имени абсолютного победителя. Эту почетную миссию ведущие возложили на министра образования области. Но перед этим Вячеслав Лабузов обратился ко всем собравшимся учителям со словами благодарности:

«Довольно часто и, откровенно говоря, заслуженно нас критикуют. Но мы очень благодарны тем, кто обеспечивает работу образовательных учреждений области. Поэтому всем вам говорю большое и искреннее спасибо».

Пришло время назвать имена тройки сильнейших. Дипломы победителей и подарочные сертификаты на отдых на курортах России получили учитель географии орской школы №8 Екатерина Отюцкая и учитель ИЗО лицея № 1 города Оренбурга Андрей Цаплин. А вот самым лучшим, абсолютным победителем конкурса, члены жюри признали Алексея Виноградова. Школьный учитель физики из Бугуруслана получил сертификат на денежную премию размером в 100 тыс. рублей.

Как признается педагог, победа стала для него неожиданностью, хоть он и надеялся войти в пятерку лучших с самого начала. Также победитель отметил, что особенно приятно ему было признание детским независимым жюри.

«Самым сложным для меня оказался этап, на котором нужно было провести урок в совершенно незнакомом классе. Провести так, чтобы он понравился не только жюри, но и ученикам. Детей я увидел за 5 минут до начала урока, и за эти время необходимо было хотя бы наладить с ними зрительный контакт. Для меня было очень важно показать не свой потенциал, а в первую очередь раскрыть детей», — вспоминает Алексей Виноградов.

Победитель отметил, что несмотря на то, что конкурс только закончился, у него уже есть новые идеи и стремления.

«После этой победы хочется идти и что-то делать. Так что на этом не остановимся, будем представлять оренбургский край достойно на федеральном уровне», — дополняет учитель Оренбуржья-2018.

Остается только ждать и надеяться, что лучшего педагога Оренбуржья по достоинству оценит жюри всероссийского конкурса. Министерство образования области ставит конкретную цель: учитель физики из Бугуруслана должен попасть в топ-15 лучших педагогов страны. Конечно, Алексею Виноградову в этом будут всячески помогать. А если он еще и выиграет, это станет второй грандиозной победой в этом году не только для образовательной системы области, но и всего Оренбуржья.