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Путин посетил политехнический университет Петра Великого в Петербурге
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Путин посетил политехнический университет Петра Великого в Петербурге 

RT на русском 1 час назад
Владимир Путин в рамках рабочей двухдневной поездки в Санкт-Петербург посетил политехнический университет Петра Великого. Российский президент познакомился с высокотехнологичными новинками, разработанными в стенах учебного заведения.
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