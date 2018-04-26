Путин: расходы на образование выросли

Путин: расходы государства на высшее образование выросли с 2000 года в четыре раза

Расходы государства на высшее образование с 2000 года выросли в реальном выражении более чем в четыре раза. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин , выступая в четверг на XI съезде Российского союза ректоров.

"С 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть — именно в реальном выражении, выросли более чем в четыре раза", — сказал Путин.

По его словам, в абсолютных цифрах с 2000 по 2016 год расходы консолидированного бюджета на высшее образование увеличились с 24,4 млрд рублей до 523,3 млрд рублей.

"Были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, созданы лаборатории и исследовательские центры в вузах, в том числе с участием ведущих зарубежных ученых. Все это уже дает отдачу", — сказал президент, обратив внимание на создание новых технологий, обеспечение квалифицированными кадрами проектов разного уровня и т.д.

"Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель происходящих здесь перемен и их динамика должна нарастать", — заключил глава государства.