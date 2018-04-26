Ещё
Путин: расходы на образование выросли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: расходы государства на высшее образование выросли с 2000 года в четыре раза 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Расходы государства на высшее образование с 2000 года выросли в реальном выражении более чем в четыре раза. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на XI съезде Российского союза ректоров.
"С 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть — именно в реальном выражении, выросли более чем в четыре раза", — сказал Путин.
По его словам, в абсолютных цифрах с 2000 по 2016 год расходы консолидированного бюджета на высшее образование увеличились с 24,4 млрд рублей до 523,3 млрд рублей.
"Были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, созданы лаборатории и исследовательские центры в вузах, в том числе с участием ведущих зарубежных ученых. Все это уже дает отдачу", — сказал президент, обратив внимание на создание новых технологий, обеспечение квалифицированными кадрами проектов разного уровня и т.д.
"Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель происходящих здесь перемен и их динамика должна нарастать", — заключил глава государства.
ТАСС: последние новости
Путин: новый кабмин займется реализацией программы возведения студенческих кампусов Форум иностранных студентов в Пскове собрал более 1,5 тыс. участников из разных стран Минобрнауки: угроза срыва научной работы в РФ из-за блокировок Роскомнадзора надуманна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях914
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому30
Пентагон решил пойти навстречу России40
Россия успокоила «запуганных» морпехов США107
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение