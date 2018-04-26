Подведены итоги работы Минпромторга России на ММСО-2018

»Министерство уже третий год поддерживает салон. Ведущие российские предприятия уже давно и тесно сотрудничают с профильными учебными заведениями — современные школьники и студенты, активно осваивают инновационные технологии и зачастую уже сами способны предложить промышленности свои проекты и разработки. Идея объединить в рамках экспозиции новинки от отечественных промышленных предприятий — от конструктора до учебной робототехники и проекты талантливых ребят оказалась не только оригинальной, но и эффективной. Состоялся живой и взаимовыгодный обмен идеями между всеми участниками — промышленниками, педагогами, учащимися. Я считаю, что благодаря совместным усилиям мы вышли на новый уровень участия в ММСО и этот опыт оцениваю, как весьма успешный», — сообщил директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов

Участие крупных промышленных предприятий в коллективной экспозиции Минпромторга России — это прекрасная возможность рассказать школьникам и студентам об образовательных проектах отраслевых гигантов и привлечь молодёжь строить свою карьеру вместе с лидерами рынка.

«Когда мы начали развивать инновационное производство в регионе, мы столкнулись с колоссальной проблемой кадрового дефицита. При этом масштаб предприятия делал нас одним из крупнейших работодателей в области. Такой разрыв между потребностями и предложением на рынке стал почвой для создания социально значимого проекта «Молодые специалисты», в рамках которого мы инвестируем в качество подготовки кадров», — рассказал генеральный директор биофармацевтической компании «ФОРТ» Иван Чекальников.

На ММСО съезжаются педагоги и учащиеся со всей России , на площадке можно узнать не только о вузах, в которые ребята стремятся поступить, но и о том, как освоить выбранную специальность по целевой программе потенциального работодателя, какую базовую кафедру выбрать, где можно проходить практику, какие совместные проекты интересны предприятиям и вузам.