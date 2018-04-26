Подведены итоги работы Минпромторга России на ММСО-2018 

На завершившемся 21 апреля 2018 года Московском международном салоне образования Минпромторг России организовал более 30 мероприятий деловой программы, а также впервые познакомил гостей коллективной экспозиции с образовательными программами ведущих российских промышленных компаний — АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ГК «Ростех», АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“, ООО „ФОРТ“, и ПАО „ФосАгро“.
»Министерство уже третий год поддерживает салон. Ведущие российские предприятия уже давно и тесно сотрудничают с профильными учебными заведениями — современные школьники и студенты, активно осваивают инновационные технологии и зачастую уже сами способны предложить промышленности свои проекты и разработки. Идея объединить в рамках экспозиции новинки от отечественных промышленных предприятий — от конструктора до учебной робототехники и проекты талантливых ребят оказалась не только оригинальной, но и эффективной. Состоялся живой и взаимовыгодный обмен идеями между всеми участниками — промышленниками, педагогами, учащимися. Я считаю, что благодаря совместным усилиям мы вышли на новый уровень участия в ММСО и этот опыт оцениваю, как весьма успешный», — сообщил директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов.
Участие крупных промышленных предприятий в коллективной экспозиции Минпромторга России — это прекрасная возможность рассказать школьникам и студентам об образовательных проектах отраслевых гигантов и привлечь молодёжь строить свою карьеру вместе с лидерами рынка.
«Когда мы начали развивать инновационное производство в регионе, мы столкнулись с колоссальной проблемой кадрового дефицита. При этом масштаб предприятия делал нас одним из крупнейших работодателей в области. Такой разрыв между потребностями и предложением на рынке стал почвой для создания социально значимого проекта «Молодые специалисты», в рамках которого мы инвестируем в качество подготовки кадров», — рассказал генеральный директор биофармацевтической компании «ФОРТ» Иван Чекальников.
На ММСО съезжаются педагоги и учащиеся со всей России, на площадке можно узнать не только о вузах, в которые ребята стремятся поступить, но и о том, как освоить выбранную специальность по целевой программе потенциального работодателя, какую базовую кафедру выбрать, где можно проходить практику, какие совместные проекты интересны предприятиям и вузам.
«Уже не первый год «ОАК» совместно с профильными вузами проводит профориентационные мероприятия. Поэтому для нас важно развивать партнёрские отношения с учебными заведениями, знакомить школьников с проектами, которые реализует корпорация. Участие в ММСО позволило нам выполнить обе задачи. Во-первых, проекты и возможности Корпорации вызвали живой интерес у школьников, а во-вторых, на полях ММСО удалось наметить новые шаги совместной работы с вузами в области привлечения лучших школьников в авиастроение» — отметила Елена Митина, директор департамента по подготовке персонала «ОАК».