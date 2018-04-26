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Православная гимназия — центр духовного обогащения
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Православная гимназия — центр духовного обогащения 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Кроме искусства и творчества (вставить ссылку на текст творчество) необходимо развивать и духовность, считают в обладминистрации. Наглядным примером, где можно с раннего возраста приобщиться к православию, является православная гимназия.
Елена Анисимова отметила, что в нашем регионе зарегистрированы 400 религиозных организаций, 327 из которых — православные. Чиновники добавляют, что это специфика региона, а общеобразовательные учреждения с религиозным наклоном помогают привить духовно-нравственные традиции.
В православной гимназии, которая в этом году отпразднует своё 17-летие, обучаются 170 детей. В старших классах идёт профильная подготовка — обучение во Владимирском медицинском колледже и вместе с Аттестатом зрелости выпускники получают свидетельство младшего медицинского работника.
«Наша школа такая же, как и любая школа нашего города, области, страны. У нас занимаются дети, но помимо общеобразовательной программы они изучают ещё и предметы религиозного цикла: Закон Божий, история церкви, катехизис и другие. У нас в гимназии изучают церковно-славянский язык, изучают такие языки как латинский, греческий. Ещё обязательно преподаём логику», — Алексей Головченко, директор православной гимназии.
С 2009 года на территории гимназии успешно реализуют программу духовно-нравственного воспитания «Город Светлоград». Благодаря этой самой программе и грантовой поддержки на втором этаже образовательного учреждения появилась выставка, посвящённая жизни Афанасия Ковровского. Экспозиция из года в год дополняется.
Кроме того в образовательном учреждении действует детское сестричество милосердия. Воспитанники осуществляю шефство над младшими школьниками. Одна из сестёр провела для журналистов экскурсию по выставке. Девочки-активистки движения во внеучебное время помогают престарелым людям и Дому малютки.
Православная гимназия является неоднократным победителем Международного фестиваля хоровых коллективов «Пою Богу моему дондеже есть».
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