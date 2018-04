В Москве запустился Universal University 

На фото:

На базе Британской высшей школы дизайна, школы компьютерных технологий Scream School, Московской школы кино и архитектурной школы МАРШ запустился университет в сфере креативных индустрий Universal University.

По словам основателей университета, в Universal University строится будущее креативной экономики, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного и профессионального развития.

По агрегированным данным E&Y и CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) глобальный доход креативных индустрий в 2017 году составил 3% от мирового ВВП, то есть 2 250 млрд долл. США . А на мировом рынке труда создано 29,5 млн рабочих мест — это 1% от всего экономически активного населения.