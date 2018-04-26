Путин раскритиковал аспирантуру российских вузов

России защищается много кандидатских и докторских диссертаций, но их научная ценность вызывает вопросы, заявил президент Владимир Путин , выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Путин отметил, что целью аспирантуры является подготовка кадров для высшей школы и академического сектора науки, однако сейчас лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно.

«А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?» — задался вопросом глава государства.

«У нас есть хорошая практика открытых конкурсов, в ходе которых распределяются гранты, в том числе для молодых исследователей. Если у аспиранта или у его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, то пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — приводит его слова РИА «Новости»

По словам президента, России критически важно сконцентрировать ресурсы на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей, а также создать условия для того, чтобы к работе в российской высшей школе стремились лучшие отечественные и зарубежные ученые.

Глава государства призвал поощрять стремление студентов к созданию и внедрению собственных разработок. Так, он допустил, что вузы могут готовить для этого проектные команды.