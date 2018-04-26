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Путин раскритиковал аспирантуру российских вузов
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Путин раскритиковал аспирантуру российских вузов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России защищается много кандидатских и докторских диссертаций, но их научная ценность вызывает вопросы, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.
Путин отметил, что целью аспирантуры является подготовка кадров для высшей школы и академического сектора науки, однако сейчас лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно.
«А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?» — задался вопросом глава государства.
«У нас есть хорошая практика открытых конкурсов, в ходе которых распределяются гранты, в том числе для молодых исследователей. Если у аспиранта или у его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, то пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — приводит его слова РИА «Новости».
По словам президента, России критически важно сконцентрировать ресурсы на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей, а также создать условия для того, чтобы к работе в российской высшей школе стремились лучшие отечественные и зарубежные ученые.
Глава государства призвал поощрять стремление студентов к созданию и внедрению собственных разработок. Так, он допустил, что вузы могут готовить для этого проектные команды.
В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно освещала составленный Минобрнауки план реформы аспирантуры.
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