Финалистами конкурса «Серафимовский учитель — 2017/2018» стали 12 педагогов из Самарской области

Пленарное заседание, на котором определены лауреаты и победители конкурса, прошло под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя правления благотворительного фонда прп. Серафима Саровского, кандидата богословия.

По поручению полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов и победителей педагогического конкурса принял помощник полномочного представителя президента России в ПФО Владимир Колчин

Педагогический конкурс проводится среди работников образовательных организаций. Целью проведения конкурса является поддержка и поощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация лучших достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи.

В этом году на конкурс было подано 447 заявок от педагогов и работников социальной сферы регионов России и ближнего зарубежья.

По итогам конкурса финалистами стали 12 педагогов из Самарской области . Награды и поощрительные премии педагогам вручил глава Нижегородской митрополии.

Финалисты педагогического конкурса «Серафимовский учитель — 2017/2018» от Самарской области:

Елена Александренко (ГБОУ СОШ с. Кошки);

Оксана Давыдова ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);

Тамара Иванова (ГБПОУ «Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной»);

Ирина Пушкина ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);