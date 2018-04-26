Пленарное заседание, на котором определены лауреаты и победители конкурса, прошло под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя правления благотворительного фонда прп. Серафима Саровского, кандидата богословия.
По поручению полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов и победителей педагогического конкурса принял помощник полномочного представителя президента России в ПФО Владимир Колчин.
Педагогический конкурс проводится среди работников образовательных организаций. Целью проведения конкурса является поддержка и поощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духовно-нравственного просвещения, повышение их общественного статуса, популяризация лучших достижений, содействие формированию духовно и культурно насыщенной среды, способствующей нравственному становлению детей и молодежи.
В этом году на конкурс было подано 447 заявок от педагогов и работников социальной сферы регионов России и ближнего зарубежья.
По итогам конкурса финалистами стали 12 педагогов из Самарской области. Награды и поощрительные премии педагогам вручил глава Нижегородской митрополии.
Финалисты педагогического конкурса «Серафимовский учитель — 2017/2018» от Самарской области:
Елена Александренко (ГБОУ СОШ с. Кошки);
Людмила Быкова (МБОУ «Школа № 83» г. Самары);
Нина Гурская (МБУ «Школа № 65» г. Тольятти);
Оксана Давыдова ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);
Андрей Долгов ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);
Анжелика Зимина (ЧОУ СОШ «Кристалл», г. Сызрань);
Тамара Иванова (ГБПОУ «Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной»);
Ирина Кузьмина ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);
Елена Лафинчук (СОШ № 3 «Центр образования» г. Октябрьск); Елена Морозова ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);
Ирина Пушкина ("Детский епархиальный образовательный центр" г. Самары);
Татьяна Сидорова (МБУ ДО «ДШИ № 2 „Гармония“ г. Чапаевск).