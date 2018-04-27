Вологодские школьники победили в творческом конкурсе ГИБДД

Школьники Вологодской области показали свои знания правил дорожного движения. В лагере «Лесная сказка» прошел финал областного конкурса «Безопасное колесо-2018».

Несколько дней подростки решали задачи по применению правил дорожного движения, норм безопасного поведения на проезжей части, основ оказания первой помощи. На практических занятиях конкурсанты показали мастерство в езде на велосипеде и уровень владения другими полезными навыками. Также состоялся творческий конкурс, на котором школьники рассказывали о безопасности дорожного движения.

Дмитрий Смирнов. Победителями творческого конкурса «Вечно юная страна ЮИД» стали ученики вологодской школы № 12. Лучшие в командном конкурсе «ОБЖ» — воспитанники Гремячинской школы Сямженского района. В личном первенстве золото завоевала Анастасия Лапина из Сидоровской школы Грязовецкого района и ученик школы № 28 Череповца

Абсолютными победителями конкурса «Безопасное колесо-2018» признаны юные инспекторы дорожного движения из Сидоровской школы Грязовецкого района.