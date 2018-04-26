Как получить профессию будущего? Чего не хватает для профориентации

У выпускных классов на носу экзамены. Должны ли в школе ученикам помогать с выбором профессий или это дело — ответственность родителей? « АиФ Оренбург » провел очередной круглый стол. На этот раз эксперты обсудили проблемы профориентации школьников и возможность получения профессии будущего без необходимости ехать в другие регионы.

Зачем запрыгивать в уходящий поезд?

ЕГЭ дает школьникам возможность подавать документы в вузы на различные факультеты и специальности. Однако абитуриенты зачастую понятия не имеют, чем хотят заниматься в будущем, именно поэтому именно в школе нужно помочь ребенку определиться с профессией и сделать это как можно быстрее.

Практически все школьники писали сочинение на тему «Выбор профессии». Выбирали, «примеряли» на себя костюм капитана дальнего плавания или скафандр космонавта. Затем, оказавшись в средних и старших классах, многие из мечтавших о «громких» профессиях, попросту теряли свои мечты, «закапывали» их в рутине повседневных дел. Часто абитуриенты буквально запрыгивают в последний вагон уходящего поезда, стараясь максимально использовать шанс поступить хоть куда-то. Но такой подход в итоге может привести к тому, что через пару лет молодой человек поймет, что к выбранной профессии душа не лежит и снова отправится на поиски.

Важно не ошибиться с выбором профессии. Ведь от этого выбора зависит очень многое: и материальный достаток, и круг общения, и интересы, и счастье в жизни. Недаром говорят, что, выбирая профессию, человек выбирает свою судьбу. Что же такое профессия? Как ее выбирать? Чем руководствоваться в выборе? У кого спросить совета? На все эти вопросы дает ответы профориентация.

«Есть общепринятое мнение, что профориентация — это слабое звено, что в школе ею не занимаются, — отметила заместитель министра образования Оренбургской области Галина Сафонова . — Но понятно, что в профориентационной работе сегодня есть что развивать, есть, что, возможно, менять. Но также хотелось бы сказать, что в регионе сегодня создан и функционирует план профориентационной работы со школьниками. Он составлялся при участии сразу нескольких ведомств — министерств образования, труда и занятости, социального развития, здравоохранения. У нас есть профильные классы, это традиционные методы профориентации школьников старших классов — гуманитарные, физико-математические. Но сегодня мало информации о медицинских классах, которые работают напрямую с нашим медицинским университетов. В них 89% выпускников выбирают профессию врача. В области есть и аграрные классы, ученики которых встречаются с фермерами, защищают свои агропроекты и бизнес-проекты, свои классы уже формируют нефтяники. Конечно, сегодня как никогда важна ранняя профориентация, мы не можем говорить, что у нас есть профильные классы в четвертом классе, их нет. Но уже с пятого-шестого классов мы можем вовлечь детей в ту или иную сферу через ряд проектов, посвященных самой разной тематике — от эколого-биологической до финансовой грамотности».

Однако увлекать молодежь нужно умеючи, чтобы не спровоцировать у них обратный процесс — отторжение.

«Сегодня детей нельзя насильно заинтересовать профессией. Современной молодежи интересно то, что они сами познают, — уверена специалист управления молодежной политики администрации Оренбурга Елизавета Репина. — Навязывать что-то здесь нельзя. Ребенок должен заинтересоваться, тогда он сам полезет в Интернет и найдет все, что ему интересно о профессии. С нашей стороны мы стараемся показать детям как можно больше нового, чтобы они сами выбрали. Здесь участвуют и волонтеры, мы выходим на разные форумы, но подключить сюда школьников довольно сложно, поскольку их нельзя отрывать от образовательного процесса. Есть предложения от предприятий, которые хотят приходить в школу и рассказывать детям о новых профессиях, но когда спрашиваешь их, как именно они собираются это делать, часто слышим ответ о том, что школьникам прочитают лекцию. Но сегодня подростки не хотят слушать лекции, чтобы заинтересоваться профессией, они должны пощупать ее руками».

Зачем идут в юристы?

Но для того, чтобы иметь практическое представление о той или иной профессии, изучение «руками» должно начинаться в школьном кабинете химии и физики, за монитором компьютера и на пришкольном садовом участке. Практические занятия часто сегодня отходят на второй план, уступая место теоретической подготовке к тому же ЕГЭ. Полноценное школьное образование становится основой для образования профессионального. На качестве знаний сказывается и то, по каким учебникам и рабочим тетрадям занимается школьник. Порой родители недооценивают значимость учебного комплекта, который сегодня включает в себя не только книгу, но и огромное количество дополнительного материала в виде тех же рабочих тетрадей, практикума и методических пособий, которые как раз и приоткроют тайны той или иной сферы чуть больше, чем это делают на уроке. Да, не все это можно найти в школьной библиотеке, но современное образование устроено так, что развивает все стороны детей за счет разных подходов и разных материалов. И это надо учитывать, в первую очередь, родителям.

Однако порой даже такие подходы не помогают привлечь выпускников к той или иной профессии.

«Сегодня все хотят быть экономистами и юристами, — сетует ответственный секретарь приемной комиссии ОГАУ Татьяна Торшина. — Но у нас аграрный профиль, и есть определенные сложности. Очень хотелось бы, чтобы к нам приходили мотивированные абитуриенты. Например, одна девочка из Адамовского района видела себя только ветеринарным врачом. Она два года перед поступлением общалась с нами, и нам бы хотелось как можно больше именно таких абитуриентов, которые приходили бы с уверенностью, что он именно здесь найдут себя. Мы стараемся сделать все, чтобы привлечь абитуриентов. В основном к нам поступает сельская молодежь, их у нас около 70%, городские жители чаще приходят после того, как получат среднее профессиональное образование и учатся заочно. Эти люди уже точно знают, по какому направлению будут учиться. Мы довольно рано начинаем работать с теми же агроклассами, но выхлопа большого мы от них не получаем. Вроде бы они защищают свои проекты, это дает им дополнительные баллы к конкурсному отбору. Тем не менее, большая часть этих выпускников становятся юристами и экономистами. Мы несем колоссальные затраты — наши преподаватели выезжают, проводят интересные занятия, но может быть под воздействием родителей, почему-то не выбирают аграрные направления».

Почему будущее за курсами?

К слову, эксперты отмечают и новый тренд в молодежной среде. Сегодня многие хоятт открыть свое дело, но без понимания будущего своей профессии и того, чем ты реально будешь заниматься даже такое решение вряд ли приведет к успеху.

«Профориентация очень важна. Важно еще со школы получить представление о выбранной профессии, — считает председатель комитета по содействию профессиональному и бизнес-образованию Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургско области», президент АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» Игорь Белов . — Чем раньше люди поймут, какая предрасположенность к той или иной деятельности есть у них, тем успешнее они будут. Вместе с ТПП и бизнес-школой мы провели проект «Бизнес-юниор» среди школьников. Сегодня все хотят в бизнес, никто не хочет работать на кого-то, все представляют себя либо предпринимателями, либо сразу директорами. Сегодня это тренд среди молодежи. Но что такое быть предпринимателем? Это брать ответственность за сотрудников, за их зарплату, за то, что они какой-то период будут гарантированно иметь работу, работать огромное количество времени. В итоге некоторые поняли, что бизнес не для них. Важно вовремя сделать этот выбор».

Стоит признать, что таких счастливых людей, которые со школы знают, чем будут заниматься, на самом деле мало, и чаще всего это заслуга родителей. Поэтому сегодня школьнику важно научиться самостоятельно добывать информацию, уметь презентовать себя и свои разработки. Да и преподаватели вузов должны понимать, что невозможно сегодня научить студента всему, поэтому важно, чтобы у человека была хорошая мотивация, в школьниках важно воспитывать конкурентоспособность.

«Нет ничего страшного в том, что студент может выбрать не ту профессию, — говорит Игорь Петрович. — Любое обучение благодатно сказывается на человеке. Получить профессию на всю жизнь сегодня невозможно. И если раньше диплом вуза гарантировал рабочее место, то сегодня такого нет. Сегодня важно понимать, какую роль играет дополнительное профессиональное образование. Человек получил диплом по определенной специальности, но работать устроился в несколько другую сферу. У него нет должной компетенции, следовательно, ему нужно пойти на какие-то курсы и получить необходимые знания и диплом о профессиональной переподготовке и повышении квалификации и успешно работать в выбранной сфере. Сегодня дополнительно профессиональное образование хорошо нивелирует недостаток тех компетенций, которые необходимы специалисту на конкретном рабочем месте».

К сожалению, пока мы сильно отстаем в таком непрерывном образовании на фоне мирового опыта. Поэтому все эксперты круглого стола пришли к мнению, что нужно развивать непрерывное образование, а для этого сегодня важно повысить престиж колледжей и техникумов, где выпускники школ как раз и могут наработать практический опыт, а уже дальше в вузе получать новые знания, совершенствуя себя под запросы рынка.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Для чего готовить универсалов?

Александр Кузьмин , директор ГКОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 1 Оренбурга, депутат Оренбургского городского Совета:

»Как историк я хочу сказать, что в числе величайших учёных и мореплавателей прошлого были выходцы из Сибири, где в то время не было никаких уроков профориентации. Можно никогда не учиться той или иной специальности, но стать в ней профессионалом. Есть одна фраза, на которую часто обижаются учителя: если хочешь, чтобы дети возненавидели какого-то писателя, введи его в школьную программу.

Часто любовь к чему-то взращивается как раз на расстоянии, и престиж профессии должен идти не от школы, а из медиапространства, в котором мы сегодня крайне редко видим положительные образы человека той или иной профессии.

Школа должна подготовить универсального выпускника, потому что сегодня мы не знаем, что будет востребовано через пять лет. Важно, чтобы молодой человек мог легко перестроиться под требования времени. Ведь бывает, что выпускники поступают в вуз, а через два года выясняется, что душа к выбранной профессии не лежит. Поэтому я за универсальный профиль, который является самым распространённым профилем в сегодняшних школах. И он наиболее востребован с государственной точки зрения.

Для того, чтобы помочь с выбором профессии детям с ограничениями по здоровью, применяется целая система. В этом случае важно не только дать детям знания, но и корректно объяснить им, что не каждая профессия им подходит. Если ты инвалид по слуху, то ты не сможешь быть водителем грузовика, потому что создашь на дороге опасную ситуацию. Мы показываем профессии на примере наших выпускников, которые смогли реализовать себя в том или ином направлении, показываем детям производство, обучаем азам профессии уже в школе.

В общеобразовательной школе профориентационная работа тоже ведётся, но здесь свои условия диктует рынок, как бы странно это ни звучало. Зачастую сами работодатели заинтересованы в том, чтобы привлечь к себе будущих профессионалов и много делают для этого».

Какой бизнесмен нужен России

Насколько Вы считаете образование, получаемое в Оренбургском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, образованием будущего?

Владислав Маскалюк, студент 4 курса направления бакалавриата «Менеджмент»:

«Специалист, умеющий ставить цели, разумно и эффективно организовывать работу других специалистов, стимулировать творческую активность и ответственность персонала, способный договариваться с деловыми партнерами и чётко соблюдать потом эти договоренности, нужен и малому, и крупному бизнесу. Я хочу быть предпринимателем, мне нравится жить насыщенной жизнью, в которой развитие продолжается ежедневно. Спасибо Университету за такую серьезную подготовку, дающую мне уверенность в моем будущем».

Виктор Чердинцев, студент 4 курса направления бакалавриата «Торговое дело»:

«Мои знания технологий производства, навыки применения технологий хранения товаров, интернет-маркетинга и интернет-продвижения, организации поставок, мерчандайзинга сформированы на университетских занятиях и в ходе прохождения практик и стажировок. Они могут быть применены для роста эффективности бизнес-процессов любого производственного или торгового предприятия. В ближайшие годы, с развитием российского производства, востребованность квалифицированных работников в сфере маркетинга и продаж будет только возрастать. Я рад, что получил образование, сочетающее технологические и экономические навыки. Считаю, что оно позволит мне в дальнейшем использовать эти навыки в моей будущей работе».