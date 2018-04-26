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Группа выходного дня Технопарка при школе № 2072 подвела итоги первого года своей работы
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Группа выходного дня Технопарка при школе № 2072 подвела итоги первого года своей работы 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Группа была создана ровно год назад, и за это время состоялось сорок занятий.
Школьный Технопарк оснащен самым современным оборудованием, и не удивительно, что и в будни, и в выходные дни он пользуется популярность у жителей района и учеников новогиреевских школ.
В группах выходного дня занятия проходят по субботам, их продолжительность составляет три часа, и многие школьники посещают их регулярно.
«Некоторые из тех, кто пришёл сюда год назад, не умел пользоваться даже обычными ножницами, — рассказывает руководитель Технопарка Вадим Ануфриев. — Сейчас эти ребята уже рисуют аэрографом, собирают самодвижущиеся модели из самых разнообразных конструкторов, а старшие создают 3Dмодели в программе трёхмерного моделирования. Также они умеют делать крафтовую бумагу и изготавливать из нее поздравительные открытки. А наши конструкторы вызывают восторг не только у детей, но и у их родителей».
Записаться в группу выходного дня можно у руководителя Технопарка Ануфриева Вадима Юльевича по телефону: 8 (903) 710-29-43.
Адрес школы № 2072: улица Перовская, дом 66Д.
Фото — Школа № 2072.
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