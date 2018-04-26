Студенты из пяти вузов УрФО будут участвовать в «Турнире трех наук» в Тюмени

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Около 50 студентов из университетов Уральского федерального округа (УрФО) будут участвовать в региональном этапе Турнира трех наук, который пройдет в Тюмени . Об этом рассказал в четверг ТАСС региональной координатор соревнования Артем Березкин.

Турнир трех наук — это командное соревнование между студентами вузов России и зарубежья по решению заранее известных научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики. Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках программы развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ «Стратегическая инициатива Западной Сибири».

"Приедут восемь команд, в каждой по шесть человек. Это будут студенты из Тюменского государственного университета, Тюменского государственного медицинского университета, Южно-Уральского госуниверситета, Челябинского госуниверситета и Уральского государственного экономического университета", — сказал Березкин.

По его словам, участники будут представлять решения поставленных перед ними задач. Для этого они должны обладать знаниями в области физики, химии и биологии. «У нас есть федеральные партнеры, которые поставили несколько кейсов, например, »Сибур холдинг" "Эфко" (аграрно-промышленная компания — прим. ТАСС), также есть задачи от региональных партнеров. Оценивать выполнение будут представители этих компании", — добавил он.

В пресс-службе Тюменского госуниверситета, который является организатором регионального этапа, отметили, что данный формат проведения турнира помогает сформулировать актуальные для индустрии проблемы и оценить уровень подготовки специалистов.

Березкин подчеркнул, что четыре команды, которые получат наибольшее количество баллов, отправятся на федеральный турнир в Воронеж, который пройдет во второй половине 2018 года.