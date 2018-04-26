В Бокситогорске прошло районное родительское собрание 

Районное родительское собрание «Семья и школа: выбор будущего», где присутствовало более 100 представителей родительской общественности и общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района, прошло в Бокситогорске 24 апреля.
Открывала и вела собрание Елена Владимирова, председатель районного родительского совета Бокситогорского муниципального района.
С докладом о развитии системы образования Бокситогорского муниципального района выступила Марина Смирнова, председатель комитета образования, о проблеме безопасности детей в Интернете и пути их решения рассказал Александр Мягчилов, инженер технических средств обучения и вычислительной техники Бокситогорского института (филиал ЛГУ им. А. С. Пушкина).
Также перед родителями выступили специалисты комитета образования: Надежда Полетаева рассказала об особенностях Государственной итоговой аттестации 2018 года, о проведении профилактического медицинского осмотра (тестирования) в целях профилактики наркомании среди подростков рассказала Елена Крюкова, об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году — Екатерина Колосова.
Опытом работы по организации профессиональной подготовки обучающихся как фактора повышения качества образования поделились директор МБОУ «СОШ №1» города Пикалево Юлия Карганова и директор МБОУ «Борская СОШ» Наталья Егорова.