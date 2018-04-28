Жы/шы пиши через «И» 

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Эксперты Минобрнауки на днях забраковали почти треть школьных учебников, поданных издательствами для включения в Федеральный перечень. Таковы итоги дополнительной экспертизы, проведённой Российской академией образования.

Подобная процедура проводилась в этом году впервые. Всего было проверено более 1,8 тыс. изданий.

Мы решили выяснить, часто ли учителя встречают ошибки в учебниках? И действительно ли необходима независимая экспертиза школьной литературы?

На форумах педагогов в интернете можно встретить много дискуссий по поводу ошибок в учебниках. Учителя жалуются, что ляпы встречаются постоянно, а некоторые из них и вовсе стали анекдотичными. В одной из задач, к примеру, «волшебница подсыпает детям в завтраки порошки добра». Или в задании с разноцветными кружками ребёнку нужно объяснить, что все геометрические фигуры красного цвета. Авторы одного из учебников по русскому языку учили детей, что Волга впадает в Чёрное море. Как эти формулировки попали в школьную литературу, остаётся только догадываться.

Или возьмём в пример задачу, которую цитируют педагоги в соцсетях: «мама купила 5 коробок соли. Две коробки дети съели на обед. Сколько коробок соли осталось?»

Ответ даёт Ефим Рачевский , директор Центра образования «Царицыно» № 548 г. Москвы , народный учитель России : «Вы меня спрашиваете: как быть с задачей, где мама купила 5 коробок соли, а дети съели 2 коробки? Очень просто: вызывать скорую помощь. Иного варианта нет, потому что перебор с хлоридом натрия приведет неизбежно либо к летальному исходу, либо к сдвигу сознания. Поэтому независимая экспертиза учебников чрезвычайно актуальна и важна».

По словам депутата Госдумы Любви Духаниной, дискуссия о качестве учебников свидетельствуют о том, что назрела необходимость изменить действующую систему ответственности. Процедура экспертизы должна максимально исключить возникновение ситуаций, в которых учебник требуется направлять на дополнительную оценку. Ее результаты и фамилии экспертов должны быть в открытом доступе, чтобы любой желающий мог ознакомиться с заключением эксперта, данными организации, которая проводила экспертизу.

«Напомню, что качество учебников, созданных в советское время, определялось обязательным этапом экспериментальной проверки и апробации в практике работы учителя, — комментирует Духанина. — Сегодня же многие учебники такую апробацию не проходят».

«Я могу сказать, что ошибки, к сожалению, допускаются в учебниках. Видимо, играет роль человеческий фактор, — говорит Максим Рыжов , учитель биологии СОШ № 619 Калининского района г. Санкт-Петербурга — Ну, невозможно проверить на наличие ошибок всю линейку учебников, ведь их сейчас слишком много».

Неточности в учебниках, по мнению экспертов, — явление распространенное. Не спасает и проведение несколькихтипов экспертизы: научной, педагогической, общественной и этнокультурной.

Очевидно, проблема в том, что за экспертизу отвечают сами издатели. В настоящее время сложилась практика оплаты проверки учебников заказчиком, что, по мнению министерства образования и науки, ставит под сомнение объективность выводов и качество проведенных экспертных процедур. Заместитель министра образования и науки Павел Зенькович ранее предложил для повышения качества процедуры рассмотреть возможность «вернуться к вопросу оплаты экспертизы за счет государственных средств».

По мнению экспертов, только строгий контроль поможет отсеять из школьных материалов учебники с ошибками.

«Конечно, экспертиза нужна. Качественная, профессиональная экспертиза для всего того, что попадает в школы, — считает Юрий Зинченко, декан факультета психологии МГУ , действительный член и вице-президент РАО, Президент Российского психологического общества. — Кроме того, какая цель ставится перед экспертизой? Пункт первый — чтобы в учебники случайно не попала опечатка или глупость. Например, компас должен показывать на север, а показывает на юг. Или флаг России изображен какого-то другого цвета. Это ошибки и исправления корректорского характера. И они попадают в учебники. То есть это на уровне ошибок, опечаток. А есть какие-нибудь странные вещи, которые автор пишет. А они не имеют отношения к действительности. Такое тоже бывает. Это личная точка зрения автора, которая ничем не обоснована, не подкреплена, не аргументирована».

Независимая экспертиза, проведённая Минобрнауки, показала необходимость перевода экспертизы учебников в зону ответственности министерства.

В настоящее время ведомство лишь формально утверждает федеральный перечень, но при этом, как получается, не несет ответственности в случае несоответствия учебника утвержденным требованиям. При этом действующее законодательство не предусматривает ответственности экспертов и экспертных организаций за ошибки, допущенные при проведении экспертиз.

Изменение подхода к одобрению учебников для включения в ФПУ, по мнению педагогов, способноизменить качество образования. По крайней мере, ошибок и нелепостей удастся избежать. В педагогической среде смеются — говорят, однажды в типографию поступила книга, где на обложке в слове «учебник» была пропущена буква «Ч».

Хорошо, что хоть на выпуске заметили…

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