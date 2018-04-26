Фонд «Общественное признание» вручил награды ветеранам контрразведки за участие в воспитании молодежи

Национальный фонд «Общественное признание» провел торжественное вручение общественных орденов ряду государственных деятелей и ветеранам военной разведки ФСБ России , которые принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения.

Церемония прошла 24 апреля и была приурочена к 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне. За проведение мероприятия отвечали директор фонда «Общественное признание» Аркадий Седов и председатель Совета ветеранов Департамента военной контрразведки Леонид Шидловский.

Подмосковье, «Сегодня в рамках деятельности РВИО организованы военно-исторические лагеря — Бородино Крым … Мы должны заботиться о нашем будущем, подрастающем поколении. Если мы не будем заботиться о его воспитании, чтобы они росли настоящими патриотами, то будущее нашей страны под большим вопросом», — отметил в своем выступлении на церемонии преподаватель МГИМО и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Мероприятие состоялось в здании Московского государственного института международных отношений в Москве. В торжестве приняли участие студенты МГИМО, кадеты школы №1231, преподаватели и ректор вуза, а также известные общественные деятели, представители спорта и искусства.