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Фонд «Общественное признание» вручил награды ветеранам контрразведки за участие в воспитании молодежи
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Фонд «Общественное признание» вручил награды ветеранам контрразведки за участие в воспитании молодежи 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие состоялось в здании Московского государственного института международных отношений в Москве.
Национальный фонд «Общественное признание» провел торжественное вручение общественных орденов ряду государственных деятелей и ветеранам военной разведки ФСБ России, которые принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения.
Церемония прошла 24 апреля и была приурочена к 73-й годовщине победы в Великой отечественной войне. За проведение мероприятия отвечали директор фонда «Общественное признание» Аркадий Седов и председатель Совета ветеранов Департамента военной контрразведки Леонид Шидловский.
«Сегодня в рамках деятельности РВИО организованы военно-исторические лагеря — Бородино, Подмосковье, Крым… Мы должны заботиться о нашем будущем, подрастающем поколении. Если мы не будем заботиться о его воспитании, чтобы они росли настоящими патриотами, то будущее нашей страны под большим вопросом», — отметил в своем выступлении на церемонии преподаватель МГИМО и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Мероприятие состоялось в здании Московского государственного института международных отношений в Москве. В торжестве приняли участие студенты МГИМО, кадеты школы №1231, преподаватели и ректор вуза, а также известные общественные деятели, представители спорта и искусства.
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