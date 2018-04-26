Российским школьникам рассказали о том, как построить успешный бизнес

Всероссийский урок стартовал в 10:00 мск в Центре прототипирования «Кинетика» на базе научно исследовательского технологического университета «МИСиС» и транслировался в социальных сетях. Модератором урока стал промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков

Идея, скорость, характер

Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов отметил, что все существующие бизнес-империи начинались с простой идеи. «Большая ошибка — ждать большую идею и ничего не делать. Если вам не нравится, например, как в больнице или банке предоставили сервис, берите и делайте свой», — сказал он.

При этом по его словам, залог успеха заключается в быстрых и уверенных действиях. «Бессмысленно годами рассуждать о том, какой нужен продукт. Пока ты будешь думать — неделю, месяц или год — это сделает за тебя кто-то другой. Если сегодня у тебя появилась идея — завтра начинай ее воплощать в жизнь», — добавил он.

Отвечая на вопрос школьников о том, какими качествами должен обладать успешный бизнесмен, генеральный директор и основатель Rusbase и Spinon Мария Подлеснова отметила, что важно иметь «харизму и не бояться рисковать». Кроме того, предприниматель должен сформировать команду единомышленников и уметь руководить штатом людей, «начиная со скучных специальностей, связанных с ведением документооборота компании, заканчивая непосредственно теми, кто создает продукт».

Говоря о том, в какой сфере лучше открывать дело, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков , отметил, что выбирать лучше отрасли и направления, которые будут востребованы спустя годы. «Что мы делаем каждый день? Едим вкусную еду и чистим зубы, поэтому один из беспроигрышных вариантов — производство зубных щеток или своя маленькая кондитерская с ароматными булочками. Или другой пример: бесполезно пытаться создать двигатель внутреннего сгорания, потому что будущее за электродвигателями», — считает Песков

Цикл уроков

В завершение онлайн-урока, в котором приняли участие 20 тыс. школ со всей России , ученикам предложили указать навыки и качества, которыми по их мнению должен обладать успешный предприниматель. Больше всего — 23,5% учащихся — согласились с экспертами и проголосовали за наличие оригинальной идеи. Более 16% школьников считают, что необходимы знания и специальное образование в соответствующей сфере. Около 16% уверены, что залогом успеха предпринимателя является настойчивость и доведение дела до конца.

Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» стал седьмым в цикле мероприятий. «Предыдущие уроки и традиционные активности к ним набрали уже более 28 млн просмотров в социальных сетях», — сказали в оргкомитете мероприятия.

Урок прошел при поддержке Министерства образования и науки РФ. Первый Всероссийский открытый урок был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ МИСиС 8 февраля и собрал около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.