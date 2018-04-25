В Северной Осетии студенты будут соревноваться в выпечке осетинских пирогов

ВЛАДИКАВКАЗ , 25 апреля. / ТАСС /. Отборочные соревнования чемпионата молодых профессионалов WorldSkills по выпечке осетинских пирогов пройдут в Северной Осетии с 1 по 6 мая, сообщили в агентстве развития республики.

В течение трех дней конкурсанты испекут несколько видов пирогов с разной начинкой. Оценивать блюда будут федеральные эксперты по 50 категориям. Кроме внешнего вида пирога и его вкусовых качеств, будут учитываться форма одежды конкурсанта, работа с продуктами, санитарное состояние, техника безопасности и другие аспекты.

Вместе с 10 студентами соревноваться в компетенции будут шесть подростков в возрасте от 14 до 16 лет.