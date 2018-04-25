В Северной Осетии студенты будут соревноваться в выпечке осетинских пирогов 

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 апреля. /ТАСС/. Отборочные соревнования чемпионата молодых профессионалов WorldSkills по выпечке осетинских пирогов пройдут в Северной Осетии с 1 по 6 мая, сообщили в агентстве развития республики.
"В этом году республика принимает компетенцию «Выпечка осетинских пирогов» на базе Северо-Кавказского аграрного колледжа в городе Ардон. Участниками станут студенты из Москвы, Московской, Самарской и Свердловской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов РФ", — говорится в сообщении.
В течение трех дней конкурсанты испекут несколько видов пирогов с разной начинкой. Оценивать блюда будут федеральные эксперты по 50 категориям. Кроме внешнего вида пирога и его вкусовых качеств, будут учитываться форма одежды конкурсанта, работа с продуктами, санитарное состояние, техника безопасности и другие аспекты.
Вместе с 10 студентами соревноваться в компетенции будут шесть подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Мероприятие состоится при поддержке Союза «Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», министерства образования и науки РСО-Алания, агентства развития РСО-Алания.
WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов средних учебных заведений. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью подписано в январе 2014 года.