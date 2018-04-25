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Ученики школы №429 посетили «Салют»
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Ученики школы №429 посетили «Салют» 

Управа района Соколиная гора 36 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
«Неделя без турникетов» прошла в АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
Как сообщил Игорь Краснов, руководитель департамента молодежной политики Союза машиностроителей России, акция «Неделя без турникетов» ежегодно проходит на предприятиях России в третью неделю апреля и октября. Главная задача проведения «Недели» — не просто сориентировать школьников и студентов в профессии, но дать понимание, какого рода люди трудятся сегодня на заводах — это люди с очень высоким уровнем образования, с большим опытом; которые трудятся всю жизнь, чтобы стать профессионалами.
Егор Фролов и Наталья Ефремова, ученики школы №429 «Соколиная гора», вошли в топ-десять сильнейших по результатам олимпиады по физике, которая прошла в конце 2017 года. Ее организатором выступала Объединенная двигателестроительная корпорация. В рамках открытия акции «Неделя без турникетов» ребят наградили сертификатами на право получения целевого направления от АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“ в ведущие вузы Москвы.
Фото: предоставлено ГБОУ „Школа №429 „Соколиная гора“.
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