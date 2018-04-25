В Московском регионе подсчитали количество студентов‑иностранцев

«Из общего числа приехавших мигрантов с целью учебы, всего в России 449021 человек, в Москве учатся 65694 человека, в Подмосковье — 14013 человек», — сказал Коженов.

Он отметил, что чаще всего на учебу в Россию приезжают из стран бывшего СССР, а также из Азии и Ближнего Востока.

«Наиболее популярными у иностранных студентов являются медицинские и технические вузы, а также региональные учебные заведения, например, Томский политехнический, Курский медицинский, Новосибирский технический университет и другие», — добавил Коженов.

По его словам, иностранные студенты выбирают преимущественно инженерно-технические, медицинские и экономические специальности.