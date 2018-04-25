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Студенты Самарского университета получили дипломы инженеров в одном из старейших вузов Европы
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Студенты Самарского университета получили дипломы инженеров в одном из старейших вузов Европы 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Выпускники защитили квалификационную работу во Фрайбергской горной академии по программе двойных дипломов. В этом немецком городе три века тому назад минералогию и металлургию изучал сам Ломоносов. По следам великого русского ученого пошли и самарские студенты. Сергей Вакуленко и Эльмар Галиев отправились в Европу не только за знаниями, но и за практическим опытом. Бакалавры Самарского университета за время учебы добились серьезных успехов в направлении «металлургия». Благодаря своей успеваемости и знанию немецкого языка, молодые люди поехали в Германию для продолжения образования в магистратуре. Самарский университет выделил грант: студентам оплатили проживание и частично — питание. Обучение по программе, в рамках соглашения между вузом и академией, — бесплатное. Сергей и Эльмар проходили практику в Германии и Голландии на лучших предприятиях отрасли, которые сотрудничают с такими автогигантами, как Volkswagen, Volvo и Toyotа. «Я получил уникальные знания и опыт. Интересно было сопоставлять теоретический материал, полученный на лекциях, с практикой на современном производстве», — рассказал Сергей Вакуленко. В Фрайбергской горной академии самарских студентов отметили за высокий уровень выпускных квалификационных работ. По возвращении в губернию ребятам предстоит еще одно испытание — защита диплома в родном вузе, сообщает Минобрнауки Самарской области.
Фото: министерство образования и науки Самарской области
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