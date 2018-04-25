Жители Молжаниновского почтут память героев ВОВ

Акция памяти «Бессмертный полк» будет проведена на территории района Молжаниновский в преддверии празднования Дня Победы. Участники пройдут по территории микрорайона вдоль улицы Синявинской, д.11 и возложат цветы к памятнику Защитников Москвы

— В торжественном шествии с портретами своих родственников пройдут учащиеся «Школы Перспектива», учителя, родители и жители района, — сообщил заместитель главы управы по работе с населением Алексей Полунин

Акция пройдет во вторник, 8 мая. Начало движения колонны от школьного стадиона в 12.30 (младшая школа) и в 13.30 старшеклассники. (то)