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Выпускники Московского авиационного института вошли в список богатейших бизнесменов страны
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Выпускники Московского авиационного института вошли в список богатейших бизнесменов страны 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России вошли три выпускника Московского авиационного института, расположенного на Соколе. Рейтинг опубликовал Forbes.
Как сообщает пресс-служба МАИ, выпускник факультета двигателей летательных аппаратов 1994 года Дмитрий Ананьев занял в списке 149-е место. Олег Бойко — выпускник факультета радиоэлектроники летательных аппаратов — оказался на 64-й позиции. Вячеслав Кантор, который окончил вуз в 1976 году по специальности «инженер-системотехник», в рейтинге 29-й. (ео)
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