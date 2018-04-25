Завершилась олимпиада по медицине катастроф 

V Всероссийская научно-практическая олимпиада студентов и молодых ученых по медицине катастроф-2018 прошла в Обручевском районе.
Различные команды, представляющие медицинские вузы нашей страны и ближнего зарубежья, боролись за звание лучших в своей сфере. Во время торжественной церемонии открытия мероприятия заведующий кафедрой медицины катастроф РНИМУ имени Пирогова, руководитель проекта, полковник медицинской службы Игорь Петрович Левчук зачитал обращение к участникам от ректора 2-го Меда Сергея Анатольевича Лукьянова: «Созданный формат проведения олимпиады позволяет принимать участников из различных уголков страны. Мы видим, что их география с каждым годом расширяется: в теоретическом конкурсе приняли участие 295 студентов медицинских вузов и медицинских колледжей». В заключительной части олимпиады принимали участие команды из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска, Ижевска, Саратова, Белгорода, Перми, Рязани, Астрахани Якутска и Луганска.