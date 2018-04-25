В МГИМО состоялся День международного студента 

Открыл встречу начальник Международного управления Егор Андреев, который рассказал, что в настоящий момент 62 студента МГИМО проходят стажировку в 40 зарубежных вузах-партнерах 23 стран Европы, Азии и Америки.
В МГИМО по обмену приехали 84 стажера из 33 университетов 17 стран мира, в том числе Германии, Франции, Испании, Швеции, Швейцарии, Китая, Норвегии, Монголии, Мексики, Словакии, Таиланда, Чехии, Южной Кореи, Японии, США.
Также перед собравшимися выступил проректор по магистерским и международным программам Андрей Байков.
На Дне международного студента представлены стенды 26 университетов из 16 стран: Великобритании, Испании, Иордании, Польши, Франции, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Китая, Казахстана, Монголии, Южной Кореи, Мексики.
Среди представленных университетов были Варшавский университет (Польша), Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Женевская школа дипломатии и международных отношений (Швейцария), Женевский университет (Швейцария), Американский университет (США), Институт политических наук Лилля (Франция), Институт политических наук Парижа (Франция), Католический университет дель Сакре Куоре (Испания), Китайский институт международных отношений (КНР), Монгольский национальный университет (Монголия), Пекинский университет иностранных языков (КНР), Пекинский университет международных исследований (КНР), Пражский экономический университет (Чехия), Страсбургский университет, Школа политических наук (Франция), Технологический университет Монтеррея (Мексика), Университет Иордании (Иордания), Университет Кёнхи (Республика Корея), Университет Остравы (Чехия), Университет Ридженса (Великобритания), Университет Тампере (Финляндия), Университет Ханкук (Республика Корея).