В МГИМО состоялся День международного студента

Открыл встречу начальник Международного управления Егор Андреев , который рассказал, что в настоящий момент 62 студента МГИМО проходят стажировку в 40 зарубежных вузах-партнерах 23 стран Европы, Азии и Америки.

Также перед собравшимися выступил проректор по магистерским и международным программам Андрей Байков.

На Дне международного студента представлены стенды 26 университетов из 16 стран: Великобритании , Испании, Иордании Польши , Франции, Финляндии , Чехии, Швейцарии, Китая, Казахстана , Монголии, Южной Кореи, Мексики.