Курскому учёному вручили Национальную премию «Профессор года»

Среди 18 лауреатов из Центрального федерального округа три представителя наших вузов

Курске вручили национальную премию «Профессор года». Среди 18 лауреатов из Центрального федерального округа три представителя наших вузов. В их числе — Александр Хроленко — мэтр филологического факультета КГУ, профессор кафедры русского языка, доктор филологических наук, член этнолингвистической комиссии от России при Международном комитете славистов, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В феврале этого года он также стал обладателем премии общественного признания «Курская антоновка» в номинации «Ученый года» за полувековое служение высшей педагогической науке, выдающийся вклад в развитие теории русского языка, основ современной филологии, общего языкознания, подготовку 40 кандидатов и 4 докторов наук, создание Курской научной школы лингвофольклористики.