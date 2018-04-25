Курскому учёному вручили Национальную премию «Профессор года» 

Среди 18 лауреатов из Центрального федерального округа три представителя наших вузов
В Курске вручили национальную премию «Профессор года». Среди 18 лауреатов из Центрального федерального округа три представителя наших вузов. В их числе — Александр Хроленко — мэтр филологического факультета КГУ, профессор кафедры русского языка, доктор филологических наук, член этнолингвистической комиссии от России при Международном комитете славистов, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
В феврале этого года он также стал обладателем премии общественного признания «Курская антоновка» в номинации «Ученый года» за полувековое служение высшей педагогической науке, выдающийся вклад в развитие теории русского языка, основ современной филологии, общего языкознания, подготовку 40 кандидатов и 4 докторов наук, создание Курской научной школы лингвофольклористики.
Премию «Профессор года» получили также ректор КГМУ, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Лазаренко и профессор, доктор технических наук ЮЗГУ Виталий Титов.