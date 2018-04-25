Подписано соглашение о сотрудничестве между Департаментом финансов Москвы и Финансовым университетом при Правительстве РФ

Соглашение направлено на реализацию совместных проектов в области повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Москве . Оно также предусматривает сотрудничество по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки кадров, обучения студентов и формирования кадрового потенциала ведомства.

«Я уверена, что соглашение станет базой для новых проектов и планов — как в области подготовки кадров, так и в сфере повышения уровня финансовой грамотности и развития финансового образования в Москве. В Финансовом университете готовят высококлассных экономистов, финансистов, юристов, специалистов по информационным технологиям. Все эти профессии сегодня востребованы, в том числе — и в Департаменте финансов, тем более что мы стоим на стыке традиционных финансовых методик и передовых цифровых технологий», — сказала Елена Зяббарова.

Михаил Эскиндаров отметил в своем выступлении, что у Департамента финансов Москвы и Финансового университета накоплен большой положительный опыт долгосрочного партнерства:

«Нас связывает многолетняя совместная плодотворная работа и подписание данного соглашения является её логичным продолжением. Наша главная цель — создать надёжный фундамент для реализации на постоянной основе совместных проектов, направленных на совершенствование системы образования и повышение у наших граждан финансовой грамотности и культуры обращения с личным бюджетом».

Также соглашение предусматривает совместную научную и образовательную деятельность и дальнейшее развитие взаимодействия университета и города, содержит положения об участии представителей Департамента финансов города Москвы в научно-исследовательской деятельности университета и образовательном процессе.